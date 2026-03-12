Les pionnières de la haute couture Médiathèque Violette Leduc Paris

Charles Frederick Worth, Jacques Doucet, Paul Poiret… Le rôle de ces grandes personnalités de la mode n’est plus à présenter, mais qu’en est-il des premières femmes « grand couturier » ? Cette conférence vous propose de plonger dans l’histoire de celles, parfois méconnues du grand public, qui ont largement participé à donner ses lettres de noblesse à la haute couture, de Jeanne Paquin à Gabrielle Chanel, en passant par Jeanne Lanvin, Louise Chéruit, les sœurs Callot ou encore l’incontournable Madeleine Vionnet.

Eloïse Le Bozec est conférencière et historienne de l’art, spécialiste des XIXe et XXe siècles. Elle anime depuis janvier 2026 le cycle de conférences d’histoire de l’art de la médiathèque Violette Leduc.

Gratuit sur réservation : mediatheque.violette-leduc@paris.fr ou au 01 55 25 80 20.

Réservations ouvertes à partir du 13 mai.

Une conférence d’Eloïse Le Bozec en résonance avec le fonds Artisanat de la médiathèque Violette Leduc.

Le samedi 13 juin 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T16:30:00+02:00

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 +33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/



Afficher la carte du lieu Médiathèque Violette Leduc et trouvez le meilleur itinéraire

