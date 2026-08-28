Informations pratiques

Langeac

Les plantes comestibles | Universités pour tous

Centre socio culturel Langeac Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 14:30:00

fin : 2026-12-03

Date(s) :

2026-12-03

Les plantes comestibles avec Guy Lalière, botaniste et naturopathe.

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Centre socio culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 80 43 70 langeacuniversitepourtous@gmail.com

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English :

Edible Plants with Guy Lalière, botanist and naturopath.

L’événement Les plantes comestibles | Universités pour tous Langeac a été mis à jour le 2026-08-28 par Communauté de communes des rives Haut-Allier