Les plantes comestibles | Universités pour tous Langeac
jeudi 3 décembre 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Les plantes comestibles | Universités pour tous
Centre socio culturel Langeac Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03 14:30:00
fin : 2026-12-03
Date(s) :
2026-12-03
Les plantes comestibles avec Guy Lalière, botaniste et naturopathe.
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Centre socio culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 80 43 70 langeacuniversitepourtous@gmail.com
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English :
Edible Plants with Guy Lalière, botanist and naturopath.
L’événement Les plantes comestibles | Universités pour tous Langeac a été mis à jour le 2026-08-28 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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