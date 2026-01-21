Les plastiques font-ils la loi ? Fondation Maison des Sciences de l’Homme Paris

Nos invité.e.s exploreront au cours de cette rencontre la

question de la réglementation bâtie en réponse à la crise plastique, et

la manière dont elle nous renseigne sur la façon dont nos sociétés

définissent leurs priorités. Cet échange sera également l’occasion

d’aborder les perspectives d’une meilleure prise en compte de ces

enjeux, ainsi que la question des puissances en présence qui influencent

le législateur.

Béatrice Parance, spécialiste du droit de l’environnement et du droit de la santé, dialoguera au cours de cette rencontre avec Henri Bourgeois Costa, directeur des affaires publiques de la Fondation Tara Océan.

_ _ _

À l’issue de la discussion, vous aurez la possibilité de poser toutes

vos questions à nos invité.e.s. La rencontre sera suivie d’un moment de

convivialité.

À propos de la Fondation Tara Océan

La Fondation Tara Océan est la première fondation reconnue d’utilité

publique consacrée à l’Océan en France. Depuis plus de 20 ans, elle

aspire à une révolution pour préserver le Vivant, convaincue que l’Océan

est essentiel à l’équilibre de notre planète. Explorer l’Océan et

partager les découvertes scientifiques pour susciter une prise de

conscience collective est au cœur de la mission de la fondation.

Elle mène des expéditions scientifiques, en partenariat avec des

laboratoires de recherche internationaux d’excellence, pour étudier la

biodiversité marine et comprendre les impacts du changement climatique

et des pollutions. Elle sensibilise les citoyens ; des jeunes

générations aux décideurs politiques. Grâce à son statut d’Observateur

Spécial à l’ONU, la fondation participe activement à la gouvernance

internationale de l’Océan.

Explorer, partager et protéger cet Océan vivant est plus que jamais

vital. Ensemble, défendons le Vivant. Protégeons l’Océan. Découvrez la

fondation sur https://fondationtaraocean.org/ et en vidéo.

Rencontre du cycle « Plastiques : des poisons pas si fantastiques » de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme, le 19 mai 2026 à 18h30.

Le mardi 19 mai 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit

Tout public.

Fondation Maison des Sciences de l’Homme 54 boulevard Raspail 75006 Paris

https://www.fmsh.fr/agenda/les-plastiques-font-ils-la-loi https://www.facebook.com/FondationMSH/ https://www.facebook.com/FondationMSH/



