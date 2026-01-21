Les plastiques font-ils la loi ? Fondation Maison des Sciences de l’Homme Paris
Les plastiques font-ils la loi ? Fondation Maison des Sciences de l’Homme Paris mardi 19 mai 2026.
Nos invité.e.s exploreront au cours de cette rencontre la
question de la réglementation bâtie en réponse à la crise plastique, et
la manière dont elle nous renseigne sur la façon dont nos sociétés
définissent leurs priorités. Cet échange sera également l’occasion
d’aborder les perspectives d’une meilleure prise en compte de ces
enjeux, ainsi que la question des puissances en présence qui influencent
le législateur.
Béatrice Parance, spécialiste du droit de l’environnement et du droit de la santé, dialoguera au cours de cette rencontre avec Henri Bourgeois Costa, directeur des affaires publiques de la Fondation Tara Océan.
À l’issue de la discussion, vous aurez la possibilité de poser toutes
vos questions à nos invité.e.s. La rencontre sera suivie d’un moment de
convivialité.
À propos de la Fondation Tara Océan
La Fondation Tara Océan est la première fondation reconnue d’utilité
publique consacrée à l’Océan en France. Depuis plus de 20 ans, elle
aspire à une révolution pour préserver le Vivant, convaincue que l’Océan
est essentiel à l’équilibre de notre planète. Explorer l’Océan et
partager les découvertes scientifiques pour susciter une prise de
conscience collective est au cœur de la mission de la fondation.
Elle mène des expéditions scientifiques, en partenariat avec des
laboratoires de recherche internationaux d’excellence, pour étudier la
biodiversité marine et comprendre les impacts du changement climatique
et des pollutions. Elle sensibilise les citoyens ; des jeunes
générations aux décideurs politiques. Grâce à son statut d’Observateur
Spécial à l’ONU, la fondation participe activement à la gouvernance
internationale de l’Océan.
Explorer, partager et protéger cet Océan vivant est plus que jamais
vital. Ensemble, défendons le Vivant. Protégeons l’Océan. Découvrez la
fondation sur https://fondationtaraocean.org/ et en vidéo.
Rencontre du cycle « Plastiques : des poisons pas si fantastiques » de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme, le 19 mai 2026 à 18h30.
Le mardi 19 mai 2026
de 18h30 à 20h30
gratuit
Tout public.
Fondation Maison des Sciences de l’Homme 54 boulevard Raspail 75006 Paris
https://www.fmsh.fr/agenda/les-plastiques-font-ils-la-loi https://www.facebook.com/FondationMSH/ https://www.facebook.com/FondationMSH/
