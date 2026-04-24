Les plus beaux Ave Maria du monde Place Saint-Michel Limoges
Les plus beaux Ave Maria du monde Place Saint-Michel Limoges samedi 27 juin 2026.
Limoges
Les plus beaux Ave Maria du monde
Place Saint-Michel Basilique St-Michel-des-Lions Limoges Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27 21:40:00
Date(s) :
2026-06-27
En ces temps tourmentés, rien n’est plus réconfortant que de se blottir dans l’écoute de chants célestes et profonds. Les AVE MARIA sont ces phares érigés à travers les siècles et posés tout autour du monde pour que les âmes évitent de faire naufrage, et trouvent refuge, le temps d’une mélodie. L’ensemble de solistes Allegri vous prend dans ses voix A capella pour vous emmener dans un ailleurs musical composé d’oeuvres Sacrées. Nous avons sélectionné pour vous, certains des plus beaux Ave Maria du Monde!
Billet en vente à l’Office de tourisme de Limoges. .
Place Saint-Michel Basilique St-Michel-des-Lions Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 12 21 12
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English : Les plus beaux Ave Maria du monde
L’événement Les plus beaux Ave Maria du monde Limoges a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Limoges Métropole
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