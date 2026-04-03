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LES PLUS BELLES COMEDIES MUSICALES ELISPACE Beauvais

LES PLUS BELLES COMEDIES MUSICALES ELISPACE Beauvais

LES PLUS BELLES COMEDIES MUSICALES ELISPACE Beauvais samedi 17 octobre 2026.

Lieu : ELISPACE

Adresse : 3 AVENUE PAUL HENRI SPAAK

Ville : 60000 Beauvais

Département : 60

Début : 2026-10-17

Fin : 2026-10-17

Heure de début : 20:30

LES PLUS BELLES COMEDIES MUSICALES Début : 2026-10-17 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ELISPACE 3 AVENUE PAUL HENRI SPAAK 60000 Beauvais 60

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