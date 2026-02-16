Les plus belles maisons d’Auxerre Office de Tourisme de l’Auxerrois Auxerre
samedi 3 octobre 2026 · Office de Tourisme de l'Auxerrois · Auxerre
Informations pratiques
Auxerre
Les plus belles maisons d’Auxerre
Office de Tourisme de l’Auxerrois 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre Yonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03 16:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Auxerre regorge de trésors mais les plus visibles sont assurément ses bâtiments. Venez découvrir les plus beaux spécimens de la ville, en passant devant les fameuses maisons à pans de bois jusqu’aux hôtels particuliers, dépaysement assuré ! .
Office de Tourisme de l’Auxerrois 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19 info@ot-auxerre.fr
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English : Les plus belles maisons d’Auxerre
L’événement Les plus belles maisons d’Auxerre Auxerre a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Auxerrois
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