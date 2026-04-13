Les points de la résistance : Broderie, femmes et réseaux dans le Maroc colonial, Château de Fontainebleau – salon des fleurs, Fontainebleau

Les points de la résistance : Broderie, femmes et réseaux dans le Maroc colonial Samedi 6 juin, 16h00 Château de Fontainebleau – salon des fleurs Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Ce dialogue propose une analyse des acteurs coloniaux impliqués dans la politique artisanale au Maroc durant la période du protectorat français (1912-1956), à partir des archives de Jacques Revault, conservées à la bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA). On distinguera deux catégories d’acteurs ayant exercé une influence déterminante : les agents coloniaux et les acteurs quasi-coloniaux. Les transformations induites par le système éducatif colonial et les ateliers quasi-coloniaux seront ensuite abordées. Ces dynamiques seront analysées via les évolutions esthétiques et techniques des broderies, consécutives à l’intervention de ces acteurs.

Château de Fontainebleau – salon des fleurs Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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