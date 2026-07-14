Informations pratiques

Pont-de-Barret

Les précieuses ridicules

Fontaine Minérale Pont-de-Barret Drôme

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-06

Retrouvez la troupe en tournée avec Les Précieuses Ridicules de Molière une comédie vive, drôle et malicieusement impertinente, à partager en famille ou entre amis.

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Fontaine Minérale Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 02 28 67

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English :

Join the troupe on tour with Molière’s *Les Précieuses Ridicules*: a lively, funny, and mischievously irreverent comedy to enjoy with family or friends.

L’événement Les précieuses ridicules Pont-de-Barret a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux