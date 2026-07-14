Les précieuses ridicules Pont-de-Barret
jeudi 23 juillet 2026 · Pont-de-Barret
Informations pratiques
Pont-de-Barret
Les précieuses ridicules
Fontaine Minérale Pont-de-Barret Drôme
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-06
Retrouvez la troupe en tournée avec Les Précieuses Ridicules de Molière une comédie vive, drôle et malicieusement impertinente, à partager en famille ou entre amis.
.
Fontaine Minérale Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 02 28 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join the troupe on tour with Molière’s *Les Précieuses Ridicules*: a lively, funny, and mischievously irreverent comedy to enjoy with family or friends.
L’événement Les précieuses ridicules Pont-de-Barret a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
À voir aussi à Pont-de-Barret (Drôme)
- Le Grand Bal des Cousins du 14 juillet La Fontaine Minérale Pont-de-Barret 14 juillet 2026
- Visite guidée de Pont de Barret Pont-de-Barret 15 juillet 2026
- Totalement Berges La Fontaine Minérale Pont-de-Barret 18 juillet 2026
- Les femmes savantes Pont-de-Barret 22 juillet 2026
- Théâtre sous les étoiles La Fontaine Minérale Pont-de-Barret 22 juillet 2026