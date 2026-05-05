Les Premières en concert CCM Jean Gagnant Limoges
Les Premières en concert CCM Jean Gagnant Limoges mercredi 27 mai 2026.
Limoges
Les Premières en concert
CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 20:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Les élèves de Première option musique du Lycée Léonard Limosin de Limoges sont heureux de vous présenter leur spectacle de fin d’année, accompagnés de leur professeur M. Marsick. Vous entendrez un ensemble de chansons de styles variés du rock à la chanson française, en passant par la variété anglophone.
Réservations auprès des organisateurs. .
CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 28 56
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English : Les Premières en concert
L’événement Les Premières en concert Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole
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