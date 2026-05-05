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Les Premières en concert CCM Jean Gagnant Limoges

Les Premières en concert CCM Jean Gagnant Limoges

Les Premières en concert CCM Jean Gagnant Limoges mercredi 27 mai 2026.

Lieu : CCM Jean Gagnant

Adresse : 7 Avenue Jean Gagnant

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Limoges

Les Premières en concert

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 20:00:00
fin : 2026-05-27

Date(s) :
2026-05-27

Les élèves de Première option musique du Lycée Léonard Limosin de Limoges sont heureux de vous présenter leur spectacle de fin d’année, accompagnés de leur professeur M. Marsick. Vous entendrez un ensemble de chansons de styles variés du rock à la chanson française, en passant par la variété anglophone.

Réservations auprès des organisateurs.   .

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 28 56 

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English : Les Premières en concert

L’événement Les Premières en concert Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole

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