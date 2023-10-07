Les premiers moments de la vie d’un oursin, dans le cadre des Échappées inattendues du Cnrs, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Les premiers moments de la vie d’un oursin, dans le cadre des Échappées inattendues du Cnrs 7 et 8 octobre 2023 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Gratuit dans le cadre de la Fête de la science

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-10-07T11:15:00+02:00 – 2023-10-07T12:30:00+02:00

Fin : 2023-10-08T16:15:00+02:00 – 2023-10-08T17:00:00+02:00

Avec le Laboratoire UMR 8227 CNRS/Su Laboratoire de Biologie Intégrative des Modèles Marins (LBI2M), Station Biologique de Roscoff.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Cet animal marin singulier a aidé à comprendre comment sont contrôlées les divisions de nos propres cellules. Découvrez en direct les premiers moments de la vie d’un embryon oursin. cnrs FDS