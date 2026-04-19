Les Producteurs (The Producers) de Mel Brooks Mémorial de la Shoah Paris
Les Producteurs (The Producers) de Mel Brooks Mémorial de la Shoah Paris lundi 24 août 2026.
À l’occasion du centenaire de la naissance de Mel Brooks. Max Bialystock, ancien producteur célèbre à Broadway, est au bord de la faillite. Avec son comptable, Leo Bloom, il imagine une arnaque à l’assurance. Ils montent alors une pièce volontairement catastrophique, Le Printemps d’Hitler, réunissant le pire metteur en scène et le pire casting possible. Mais, contre toute attente, la première, attendue comme un désastre, rencontre un succès retentissant, bouleversant leurs plans.
Dans le cadre de Ciné Parvis, projection en plein air. États-Unis, fiction, 88 min, Springtime, MGM, Crossbow, 1967.
Le dimanche 23 août 2026
de 21h30 à 23h00
payant
Tarif : 3€ à 5€
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-24T00:30:00+02:00
fin : 2026-08-24T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-23T21:30:00+02:00_2026-08-23T23:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
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