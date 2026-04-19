Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Producteurs (The Producers) de Mel Brooks Mémorial de la Shoah Paris

Les Producteurs (The Producers) de Mel Brooks Mémorial de la Shoah Paris

Les Producteurs (The Producers) de Mel Brooks Mémorial de la Shoah Paris lundi 24 août 2026.

Lieu : Mémorial de la Shoah

Adresse : 17 rue Geoffroy l'Asnier

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : lundi 24 août 2026

Fin : lundi 24 août 2026

Tarif : <p>Tarif : 3€ à 5€</p>

À l’occasion du centenaire de la naissance de Mel Brooks. Max Bialystock, ancien producteur célèbre à Broadway, est au bord de la faillite. Avec son comptable, Leo Bloom, il imagine une arnaque à l’assurance. Ils montent alors une pièce volontairement catastrophique, Le Printemps d’Hitler, réunissant le pire metteur en scène et le pire casting possible. Mais, contre toute attente, la première, attendue comme un désastre, rencontre un succès retentissant, bouleversant leurs plans.

Réserver

Dans le cadre de Ciné Parvis, projection en plein air. États-Unis, fiction, 88 min, Springtime, MGM, Crossbow, 1967.
Le dimanche 23 août 2026
de 21h30 à 23h00
payant

Tarif : 3€ à 5€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-24T00:30:00+02:00
fin : 2026-08-24T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-23T21:30:00+02:00_2026-08-23T23:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier  75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/les-producteurs-the-producers-de-mel-brooks +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial


Afficher la carte du lieu Mémorial de la Shoah et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)