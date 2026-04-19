Les Producteurs (The Producers) de Mel Brooks Mémorial de la Shoah Paris

À l’occasion du centenaire de la naissance de Mel Brooks. Max Bialystock, ancien producteur célèbre à Broadway, est au bord de la faillite. Avec son comptable, Leo Bloom, il imagine une arnaque à l’assurance. Ils montent alors une pièce volontairement catastrophique, Le Printemps d’Hitler, réunissant le pire metteur en scène et le pire casting possible. Mais, contre toute attente, la première, attendue comme un désastre, rencontre un succès retentissant, bouleversant leurs plans.

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Dans le cadre de Ciné Parvis, projection en plein air. États-Unis, fiction, 88 min, Springtime, MGM, Crossbow, 1967.

Le dimanche 23 août 2026

de 21h30 à 23h00

payant

Tarif : 3€ à 5€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-24T00:30:00+02:00

fin : 2026-08-24T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-23T21:30:00+02:00_2026-08-23T23:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/les-producteurs-the-producers-de-mel-brooks +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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