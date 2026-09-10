Les professeurs de l’académie de Sedan (1602-1681), Médiathèque Georges-Delaw, Sedan

Informations pratiques

Les professeurs de l’académie de Sedan (1602-1681) Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque Georges-Delaw Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Découvrez des documents patrimoniaux exceptionnels datant de l’époque de l’Académie de Sedan. Cette visite vous permettra de retracer l’histoire de l’Académie, de découvrir les professeurs qui y ont enseigné ainsi que les cours qui y étaient dispensés.

Médiathèque Georges-Delaw Corne de Soissons, 999 Rue des Anciens d’Afrique du Nord, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 24 29 26 48 »}]

Découvrez des documents patrimoniaux exceptionnels datant de l’époque de l’Académie de Sedan. Cette visite vous permettra de retracer l’histoire de l’Académie, de découvrir les professeurs qui y ont…