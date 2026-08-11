Les Promesses de l’Aube Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Les Promesses de l’Aube

Du jeudi 1er au dimanche 4 octobre 2026. Théâtre de l’Archevêché, La Manufacture, Bibliothèque Michel Vovelle Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-01

Du 1er au 4 octobre 2026, Aix-en-Provence accueille la quatrième édition du festival Les Promesses de l’Aube, consacré aux littératures émergentes et buissonnières.

Pendant quatre jours, une trentaine d’autrices, d’auteurs et d’artistes investissent différents lieux de la ville pour faire découvrir des œuvres, des écritures et des formes littéraires en devenir. Grands entretiens, rencontres croisées, lectures, performances, ateliers d’écriture et rendez-vous conviviaux permettront au public de rencontrer celles et ceux qui façonnent aujourd’hui la scène littéraire contemporaine, dans toute sa diversité.



Programmation complète https://www.citedulivre-aix.com/



L’édition 2026 est placée sous le marrainage de Chloé Delaume, figure incontournable de la littérature contemporaine. Lauréate du Prix Médicis pour Le Cœur synthétique, autrice d’une œuvre foisonnante mêlant autofiction, poésie, théâtre et performance, elle n’a cessé d’explorer de nouvelles formes d’écriture tout en défendant une littérature exigeante et accessible. Très investie dans l’accompagnement des jeunes auteurs et autrices, à travers ses activités de mentorat et les scènes qu’elle anime régulièrement, elle incarne pleinement l’esprit du festival celui de la transmission, de l’expérimentation et de la découverte de nouvelles voix.



Parmi les temps forts du festival, la soirée du jeudi 1er oct. proposera Lilith en son histoire, une lecture musicale performée par Chloé Delaume aux côtés du guitariste Benoist Bouvot Esté. Le lendemain, elle présentera sa Bulle poétique, une carte blanche consacrée à la poésie contemporaine, réunissant plusieurs auteurs et autrices invités pour une soirée de lectures à voix haute.



Le samedi 3 oct., le festival quittera les salles pour investir les rues du centre-ville avec Uto-Pax, une déambulation littéraire mise en scène par Richard Gaitet avec la complicité de Séphora Pondi. À travers des lectures mises en voix dans l’espace public, habitants et spectateurs découvriront des récits de futurs désirables écrits collectivement lors d’ateliers menés en amont du festival.



Une invitation à imaginer ensemble d’autres possibles qui se clôturera par un moment festif !



Avec Sophie de Baere, Arno Bertina, Héloïse Brezillon, Louise Browayes, Marie DarmeRizzo, Chloé Delaume, Thibault Daelman, Camille Emmanuelle, Mathilde Forget, Richard Gaitet, Clara Héraut, Lucile Novat, Aurélie Olivier, Solène Planchais, Séphora Pondi, Elio Possoz, Hortense Raynal, Guillaume Richez, Eliot Ruffel, Grégoire Sourice…



Une programmation de la Ville d’Aix-en-Provence avec le soutien du Département des Bouches du Rhône, de la Fondation Jan Michalski et de la SOFIA Action culturelle.



En partenariat avec la Librairie Goulard, la librairie Le Blason, La Marelle, Libraires du Sud, Paysage endormi, Les Rencontres du 9ème art, La Cabane des Voisins, Le Conservatoire Darius Milhaud, Aix-

Marseille Université. .

Théâtre de l’Archevêché, La Manufacture, Bibliothèque Michel Vovelle Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

From October 1 to 4, 2026, Aix-en-Provence will host the fourth edition of the Les Promesses de l’Aube festival, dedicated to emerging and offbeat literature.

L’événement Les Promesses de l’Aube Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-11 par Mairie d’Aix-en-Provence