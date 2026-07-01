LES PRUNEAUX ET LES PECHES, La Ferme de Bel Ebat, Guyancourt

Informations pratiques

LES PRUNEAUX ET LES PECHES Vendredi 14 mai 2027, 19h00 La Ferme de Bel Ebat Yvelines

7.5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-14T19:00:00+02:00 – 2027-05-14T20:00:00+02:00

Fin : 2027-05-14T19:00:00+02:00 – 2027-05-14T20:00:00+02:00

Une douzaine de voyageurs se jettent à corps perdu dans la grande aventure de Classe Départ. Une expérience artistique et humaine incomparable !

Quand la quête devient enquête, et qu’un jour, on se demande ce qui c’est passé. On cherche, on cherche le coupable, les coupables, on rassemble les preuves, on constate les dégâts. Cette histoire est celle de jeunes gens qui ne veulent pas que leur vie deviennent un cas irrésolu.

« Un Théâtre qui fait confiance à l’homme » – Judith Sibony, Le Monde

En partenariat avec l’Envol, la Sauvegarde des Yvelines et la Mission locale de Saint-Quentin-en-Yvelines

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/theatre.deguyancourt;https://www.instagram.com/ferme_de_bel_ebat/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4086 »}] Théâtre de Guyancourt Guichet de la billetterie ouvert, hors vacances scolaires, du mardi au vendredi de 14h à 18h et les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h ou 1h avant chaque représentation.

CLASSE DÉPART – Les pruneaux et les pêches ne se récoltent pas que dans les vergers

Crédit photo Blandine Schmitt Chambonneau