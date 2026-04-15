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Les p’tites bêtes en herbe, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille

Les p’tites bêtes en herbe, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille

Les p’tites bêtes en herbe, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Ferme Pédagogique Marcel Dhénin

Adresse : 14 rue Eugène Jacquet, 59000 Lille

Ville : 59000 Lille

Département : Nord

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Les p’tites bêtes en herbe 15 avril – 27 juin Ferme Pédagogique Marcel Dhénin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Venez vous émerveiller devant le mode de vie extraordinaire de nos amies les petites bêtes (coccinelles, escargots, araignées…).
A partir de 5 ans.

Gratuit.
Sur inscription
Inscription : billetterie.lille.fr/event/nature2026
Informations : fermelille@mairie-lille.fr

Ferme pédagogique Marcel Dhénin
14 rue Eugène Jacquet 59800 Lille

Ferme Pédagogique Marcel Dhénin 14 rue Eugène Jacquet, 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}] [{« link »: « mailto:fermelille@mairie-lille.fr »}]
Découvrez le monde des petites bêtes.

Guilhem Fouques / Dicom ville de Lille

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