Les p’tites bêtes en herbe, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille
Les p’tites bêtes en herbe, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille mercredi 15 avril 2026.
Les p’tites bêtes en herbe 15 avril – 27 juin Ferme Pédagogique Marcel Dhénin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00
Les p’tites bêtes en herbe
Venez vous émerveiller devant le mode de vie extraordinaire de nos amis les petites bêtes.
A partir de 5 ans.
Gratuit.
Sur inscription
Inscription : billetterie.lille.fr/event/nature2026
Informations : fermelille@mairie-lille.fr
Ferme pédagogique Marcel Dhénin
14 rue Eugène Jacquet 59800 Lille
Ferme Pédagogique Marcel Dhénin 14 rue Eugène Jacquet, 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}] [{« link »: « mailto:fermelille@mairie-lille.fr »}]
Le monde des insectes
Thomas Lo Presti / Dicom ville de Lille
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