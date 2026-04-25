Les p’tits facteurs d’amour Saison Ah ? Parvis du Palais des congrès Parthenay

Parthenay

Les p’tits facteurs d’amour Saison Ah ?

Parvis du Palais des congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Tout public Gratuit

Les p’tits facteurs d’amour par Les Enfants Terribles, la troupe amateur ados de l’association Ah ?

Ce monde a besoin d’amour…

“Les Enfants terribles”, atelier théâtre ados de Ah?, se transforment pour l’après-midi

en “p’tits facteurs… d’amour”. Leur but en diffuser partout autour d’eux. Vous voulez déclarer votre flamme, adresser un mot doux à un être cher, allez sur leur stand, rédigez et ils iront déclamer ou susurrer vos mots sucrés à l’être aimé.e. .

Parvis du Palais des congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com

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English : Les p’tits facteurs d’amour Saison Ah ?

L’événement Les p’tits facteurs d’amour Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine