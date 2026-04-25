Les p’tits facteurs d’amour Saison Ah ? Parvis du Palais des congrès Parthenay
Les p’tits facteurs d’amour Saison Ah ? Parvis du Palais des congrès Parthenay samedi 6 juin 2026.
Parthenay
Les p’tits facteurs d’amour Saison Ah ?
Parvis du Palais des congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Tout public Gratuit
Les p’tits facteurs d’amour par Les Enfants Terribles, la troupe amateur ados de l’association Ah ?
Ce monde a besoin d’amour…
“Les Enfants terribles”, atelier théâtre ados de Ah?, se transforment pour l’après-midi
en “p’tits facteurs… d’amour”. Leur but en diffuser partout autour d’eux. Vous voulez déclarer votre flamme, adresser un mot doux à un être cher, allez sur leur stand, rédigez et ils iront déclamer ou susurrer vos mots sucrés à l’être aimé.e. .
Parvis du Palais des congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les p’tits facteurs d’amour Saison Ah ?
L’événement Les p’tits facteurs d’amour Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine
À voir aussi à Parthenay (Deux-Sèvres)
- NO FUN AT ALL / NOT SCIENTISTS SALLE DIFF’ART Parthenay 30 avril 2026
- Concert No fun at all + not scientists + Dirty Douchebag Diff’art Parthenay 30 avril 2026
- Exposition XXL aux Livres nomades Les Livres Nomades Parthenay 1 mai 2026
- L’endurance Parthenay Deux-Sèvres 1 mai 2026
- Médié’Trail Parthenay Deux-Sèvres 1 mai 2026