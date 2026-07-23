Les p’tits mythos Thésée dans le labyrinthe du minotaure Théâtre Municipal Sens

Informations pratiques

Sens

Les p’tits mythos Thésée dans le labyrinthe du minotaure

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-12 18:30:00

fin : 2027-01-12

Date(s) :

2027-01-12

À partir de 4 ans

Embarquez avec Thésée pour l’Île de Crète et défiez le Roi Minos et son Minotaure dans le célèbre Labyrinthe. Dans un grenier, deux enfants découvrent un livre sur la mythologie grecque. Après avoir trouvé lumière, musique et accessoires, ils se lancent dans le fascinant récit de Thésée dans le labyrinthe du Minotaure, le récit prend vie avec humour et fantaisie. Entre conte, théâtre et jeux d’ombres, cette aventure épique rappelle qu’en chacun de nous se cache un courageux héros. Une manière amusante et originale d’évoquer la mythologie Une spectacle drôle, interactif et surtout … mythique ! Un excellent moment en famille !

Auteur Géraldine Sazjman

Distribution complète Thierry James/ Eva Bauer

Compagnie À BOUT DE SCÈNE

Durée 55 minutes .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

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English : Les p’tits mythos Thésée dans le labyrinthe du minotaure

L’événement Les p’tits mythos Thésée dans le labyrinthe du minotaure Sens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Sens et Sénonais