Les P’tits Trucs Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

Rejoins-nous chaque semaine du 17 septembre 2025 au 1er juillet 2026 pour différents ateliers en alternance :

Les loisirs créatifs : fil, papier, colle, peinture … on donne vie à tout un tas de bidules et d’œuvres d’art !

Les jeux de société : on découvre des jeux qui sortent de l’ordinaire !

Les Let’s play ! : on teste des jeux vidéos adaptés avec les bibliothécaires ou un intervenant de Sierra Prod !

Les Bobines des plus grands : bien installé, on profite d’un bon film sur grand écran. Et action !

Et occasionnellement, des activités extra avec les partenaires du quartier : initiations à la boxe, à l’escrime, spectacles … C’est fou ce qu’on peut faire dans une bibliothèque !

Tous les mercredis après-midi, à Romilly, on joue, on crée, on bidouille, bref : on s’amuse !



À 16h dans la salle d’animation, à partir de 6 ans

Du mercredi 17 septembre 2025 au mercredi 01 juillet 2026 :

mercredi

de 16h00 à 17h30

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-17T19:00:00+02:00

fin : 2026-07-01T20:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-17T16:00:00+02:00_2025-09-17T17:30:00+02:00;2025-09-24T16:00:00+02:00_2025-09-24T17:30:00+02:00;2025-10-01T16:00:00+02:00_2025-10-01T17:30:00+02:00;2025-10-08T16:00:00+02:00_2025-10-08T17:30:00+02:00;2025-10-15T16:00:00+02:00_2025-10-15T17:30:00+02:00;2025-10-22T16:00:00+02:00_2025-10-22T17:30:00+02:00;2025-10-29T16:00:00+02:00_2025-10-29T17:30:00+02:00;2025-11-05T16:00:00+02:00_2025-11-05T17:30:00+02:00;2025-11-12T16:00:00+02:00_2025-11-12T17:30:00+02:00;2025-11-19T16:00:00+02:00_2025-11-19T17:30:00+02:00;2025-11-26T16:00:00+02:00_2025-11-26T17:30:00+02:00;2025-12-03T16:00:00+02:00_2025-12-03T17:30:00+02:00;2025-12-10T16:00:00+02:00_2025-12-10T17:30:00+02:00;2025-12-17T16:00:00+02:00_2025-12-17T17:30:00+02:00;2025-12-24T16:00:00+02:00_2025-12-24T17:30:00+02:00;2025-12-31T16:00:00+02:00_2025-12-31T17:30:00+02:00;2026-01-07T16:00:00+02:00_2026-01-07T17:30:00+02:00;2026-01-14T16:00:00+02:00_2026-01-14T17:30:00+02:00;2026-01-21T16:00:00+02:00_2026-01-21T17:30:00+02:00;2026-01-28T16:00:00+02:00_2026-01-28T17:30:00+02:00;2026-02-04T16:00:00+02:00_2026-02-04T17:30:00+02:00;2026-02-11T16:00:00+02:00_2026-02-11T17:30:00+02:00;2026-02-18T16:00:00+02:00_2026-02-18T17:30:00+02:00;2026-02-25T16:00:00+02:00_2026-02-25T17:30:00+02:00;2026-03-04T16:00:00+02:00_2026-03-04T17:30:00+02:00;2026-03-11T16:00:00+02:00_2026-03-11T17:30:00+02:00;2026-03-18T16:00:00+02:00_2026-03-18T17:30:00+02:00;2026-03-25T16:00:00+02:00_2026-03-25T17:30:00+02:00;2026-04-01T16:00:00+02:00_2026-04-01T17:30:00+02:00;2026-04-08T16:00:00+02:00_2026-04-08T17:30:00+02:00;2026-04-15T16:00:00+02:00_2026-04-15T17:30:00+02:00;2026-04-22T16:00:00+02:00_2026-04-22T17:30:00+02:00;2026-04-29T16:00:00+02:00_2026-04-29T17:30:00+02:00;2026-05-06T16:00:00+02:00_2026-05-06T17:30:00+02:00;2026-05-13T16:00:00+02:00_2026-05-13T17:30:00+02:00;2026-05-20T16:00:00+02:00_2026-05-20T17:30:00+02:00;2026-05-27T16:00:00+02:00_2026-05-27T17:30:00+02:00;2026-06-03T16:00:00+02:00_2026-06-03T17:30:00+02:00;2026-06-10T16:00:00+02:00_2026-06-10T17:30:00+02:00;2026-06-17T16:00:00+02:00_2026-06-17T17:30:00+02:00;2026-06-24T16:00:00+02:00_2026-06-24T17:30:00+02:00;2026-07-01T16:00:00+02:00_2026-07-01T17:30:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

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