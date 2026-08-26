Les P’tits Trucs Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

Informations pratiques

Rejoins-nous chaque semaine du 17 septembre 2025 au 1er juillet 2026 pour différents ateliers en alternance :

Les loisirs créatifs : fil, papier, colle, peinture … on donne vie à tout un tas de bidules et d’œuvres d’art !

Les jeux de société : on découvre des jeux qui sortent de l’ordinaire !

Les Let’s play ! : on teste des jeux vidéos adaptés avec les bibliothécaires !

Les Bobines des plus grands : bien installé, on profite d’un bon film sur grand écran. Et action !

Et occasionnellement, des activités extra avec les partenaires du quartier : initiations à la boxe, à l’escrime, spectacles … C’est fou ce qu’on peut faire dans une bibliothèque !

Tous les mercredis après-midi, à Romilly, on joue, on crée, on bidouille, bref : on s’amuse !



À 16h dans la salle d’animation, à partir de 6 ans

Du mercredi 16 septembre 2026 au mercredi 30 juin 2027 :

mercredi

de 16h00 à 17h30

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-16T19:00:00+02:00

fin : 2027-06-30T20:30:00+02:00

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Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre



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