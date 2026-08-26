UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Les P’tits Trucs Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

mercredi 16 septembre 2026 · Bibliothèque Jacqueline de Romilly · Paris

Les P’tits Trucs Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 30 juin 2027
Lieu
Bibliothèque Jacqueline de Romilly
Adresse
16 avenue de la Porte Montmartre
Ville
75018 Paris
Département
Paris

Rejoins-nous chaque semaine du 17 septembre 2025 au 1er juillet 2026 pour différents ateliers en alternance :

  • Les loisirs créatifs : fil, papier, colle, peinture … on donne vie à tout un tas de bidules et d’œuvres d’art !
  • Les jeux de société : on découvre des jeux qui sortent de l’ordinaire !
  • Les Let’s play ! : on teste des jeux vidéos adaptés avec les bibliothécaires !
  • Les Bobines des plus grands : bien installé, on profite d’un bon film sur grand écran. Et action !

Et occasionnellement, des activités extra avec les partenaires du quartier : initiations à la boxe, à l’escrime, spectacles … C’est fou ce qu’on peut faire dans une bibliothèque !

Tous les mercredis après-midi, à Romilly, on joue, on crée, on bidouille, bref : on s’amuse !

À 16h dans la salle d’animation, à partir de 6 ans
Du mercredi 16 septembre 2026 au mercredi 30 juin 2027 :
mercredi
de 16h00 à 17h30
gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-16T19:00:00+02:00
fin : 2027-06-30T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-16T16:00:00+02:00_2026-09-16T17:30:00+02:00;2026-09-23T16:00:00+02:00_2026-09-23T17:30:00+02:00;2026-09-30T16:00:00+02:00_2026-09-30T17:30:00+02:00;2026-10-07T16:00:00+02:00_2026-10-07T17:30:00+02:00;2026-10-14T16:00:00+02:00_2026-10-14T17:30:00+02:00;2026-10-21T16:00:00+02:00_2026-10-21T17:30:00+02:00;2026-10-28T16:00:00+02:00_2026-10-28T17:30:00+02:00;2026-11-04T16:00:00+02:00_2026-11-04T17:30:00+02:00;2026-11-11T16:00:00+02:00_2026-11-11T17:30:00+02:00;2026-11-18T16:00:00+02:00_2026-11-18T17:30:00+02:00;2026-11-25T16:00:00+02:00_2026-11-25T17:30:00+02:00;2026-12-02T16:00:00+02:00_2026-12-02T17:30:00+02:00;2026-12-09T16:00:00+02:00_2026-12-09T17:30:00+02:00;2026-12-16T16:00:00+02:00_2026-12-16T17:30:00+02:00;2026-12-23T16:00:00+02:00_2026-12-23T17:30:00+02:00;2026-12-30T16:00:00+02:00_2026-12-30T17:30:00+02:00;2027-01-06T16:00:00+02:00_2027-01-06T17:30:00+02:00;2027-01-13T16:00:00+02:00_2027-01-13T17:30:00+02:00;2027-01-20T16:00:00+02:00_2027-01-20T17:30:00+02:00;2027-01-27T16:00:00+02:00_2027-01-27T17:30:00+02:00;2027-02-03T16:00:00+02:00_2027-02-03T17:30:00+02:00;2027-02-10T16:00:00+02:00_2027-02-10T17:30:00+02:00;2027-02-17T16:00:00+02:00_2027-02-17T17:30:00+02:00;2027-02-24T16:00:00+02:00_2027-02-24T17:30:00+02:00;2027-03-03T16:00:00+02:00_2027-03-03T17:30:00+02:00;2027-03-10T16:00:00+02:00_2027-03-10T17:30:00+02:00;2027-03-17T16:00:00+02:00_2027-03-17T17:30:00+02:00;2027-03-24T16:00:00+02:00_2027-03-24T17:30:00+02:00;2027-03-31T16:00:00+02:00_2027-03-31T17:30:00+02:00;2027-04-07T16:00:00+02:00_2027-04-07T17:30:00+02:00;2027-04-14T16:00:00+02:00_2027-04-14T17:30:00+02:00;2027-04-21T16:00:00+02:00_2027-04-21T17:30:00+02:00;2027-04-28T16:00:00+02:00_2027-04-28T17:30:00+02:00;2027-05-05T16:00:00+02:00_2027-05-05T17:30:00+02:00;2027-05-12T16:00:00+02:00_2027-05-12T17:30:00+02:00;2027-05-19T16:00:00+02:00_2027-05-19T17:30:00+02:00;2027-05-26T16:00:00+02:00_2027-05-26T17:30:00+02:00;2027-06-02T16:00:00+02:00_2027-06-02T17:30:00+02:00;2027-06-09T16:00:00+02:00_2027-06-09T17:30:00+02:00;2027-06-16T16:00:00+02:00_2027-06-16T17:30:00+02:00;2027-06-23T16:00:00+02:00_2027-06-23T17:30:00+02:00;2027-06-30T16:00:00+02:00_2027-06-30T17:30:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre  75018 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre


Afficher la carte du lieu Bibliothèque Jacqueline de Romilly et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)