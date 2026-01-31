Les Puces Craponnaises

Parc des étoiles (terrain du festival) Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 07:00:00

fin : 2026-08-30 12:30:00

Date(s) :

2026-06-07 2026-08-02

Le Parc des étoiles accueille le traditionnel marché aux puces, tous les dimanches matins de juin à août (sauf 26/07).

Grand parking gratuit à proximité.

Buvette et sanitaires sur place.

.

Parc des étoiles (terrain du festival) Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 83 83 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Parc des étoiles hosts the traditional flea market every Sunday morning from June to August (except 26/07).

Ample free parking nearby.

Refreshment bar and toilets on site.

L’événement Les Puces Craponnaises Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay