Les Puces Craponnaises Craponne-sur-Arzon
Les Puces Craponnaises Craponne-sur-Arzon dimanche 7 juin 2026.
Les Puces Craponnaises
Parc des étoiles (terrain du festival) Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-08-30 12:30:00
Date(s) :
2026-06-07 2026-08-02
Le Parc des étoiles accueille le traditionnel marché aux puces, tous les dimanches matins de juin à août (sauf 26/07).
Grand parking gratuit à proximité.
Buvette et sanitaires sur place.
.
Parc des étoiles (terrain du festival) Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 83 83 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Parc des étoiles hosts the traditional flea market every Sunday morning from June to August (except 26/07).
Ample free parking nearby.
Refreshment bar and toilets on site.
L’événement Les Puces Craponnaises Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay