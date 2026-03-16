Les Puces m’ont raconté – rencontre avec Philippe Durand Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

José et Agathe sont chiffonniers dans la deuxième moitié du XIXe siècle dans le nord de Paris et à Saint-Ouen. Entre débrouille, amis gitans et luttes pour garder une place dans l’espace urbain, c’est l’histoire du marché des Puces qui transparaît. Au fil des générations et des liens entre les enfants et petits-enfants des chiffonniers et le monde de la récupération, c’est aussi la magie de la transformation des rebuts en objets d’histoire qui nous est contée dans ce roman historique.

Philippe Durand est militant associatif dans le quartier de la Porte Montmartre (Paris 18e) depuis le milieu des années 1990. Passionné par l’histoire de la biffe et des Puces, il propose des balades pour découvrir le Marché aux Puces de Saint-Ouen au sein de l’association Le Petit Ney. Passionné aussi par l’histoire des quartiers, il a écrit des ouvrages documentaires sur le quartier de la Porte Montmartre et de la Moskowa (disponibles au Petit Ney, 10 avenue de la Porte Montmartre 75018). Aujourd’hui, à la retraite, il vit la majeure partie du temps dans le Sud.

[Portrait par Sylvie Gourio]

Portrait de Philippe Durand ; Crédits : Editions Xerographes

Les Puces m’ont raconté – couverture ; Crédits : Henry Veyrier

Découvrez les évolutions de la vie du quartier à travers le roman Les Puces m’ont raconté de Philippe Durand

Le vendredi 12 juin 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-12T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-12T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-12T19:00:00+02:00_2026-06-12T20:30:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr



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