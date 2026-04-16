LES QUATRE SAISONS Boulogne-sur-Mer
vendredi 20 novembre 2026 · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
Boulogne-sur-Mer
LES QUATRE SAISONS
9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Ouverture 20H
Partez pour un voyage chorégraphique sur la musique des Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi.
Un grand spectacle pour toute la famille, à ne pas manquer !
Réservez ici https://billetterie-franceconcert.tickandlive.com/reserver/les-4-saisons-ballet-5/149547 .
9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 74 85 77 77
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English :
L’événement LES QUATRE SAISONS Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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