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AGENDA · Boulogne-sur-Mer

LES QUATRE SAISONS Boulogne-sur-Mer

vendredi 20 novembre 2026 · Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Adresse
9 Quai Thurot
Ville
62200 Boulogne-sur-Mer
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Boulogne-sur-Mer

LES QUATRE SAISONS

9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20
fin : 2026-11-20

Date(s) :
2026-11-20

Ouverture 20H

Partez pour un voyage chorégraphique sur la musique des Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi.

Un grand spectacle pour toute la famille, à ne pas manquer !

Réservez ici https://billetterie-franceconcert.tickandlive.com/reserver/les-4-saisons-ballet-5/149547   .

9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 74 85 77 77 

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English :

L’événement LES QUATRE SAISONS Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale

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