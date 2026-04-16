Informations pratiques

Boulogne-sur-Mer

LES QUATRE SAISONS

9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Ouverture 20H

Partez pour un voyage chorégraphique sur la musique des Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi.

Un grand spectacle pour toute la famille, à ne pas manquer !

Réservez ici https://billetterie-franceconcert.tickandlive.com/reserver/les-4-saisons-ballet-5/149547 .

9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 74 85 77 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement LES QUATRE SAISONS Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale