Les quatre saisons de Vivaldi, Théâtre Fémina, Bordeaux
Les quatre saisons de Vivaldi, Théâtre Fémina, Bordeaux jeudi 24 septembre 2026.
Les quatre saisons de Vivaldi Jeudi 24 septembre, 19h30 Théâtre Fémina Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T19:30:00+02:00 – 2026-09-24T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-24T19:30:00+02:00 – 2026-09-24T22:30:00+02:00
Suite à son succès à Carnegie Hall en 2024, la violoniste Isabella d’Éloize Perron entame sa première tournée européenne, qui l’amènera à Paris, Bordeaux, Vienne, Prague, et Berlin.
La flamboyante virtuose ne manquera pas d’impressionner lors d’une nouvelle série de concerts passionnants. Interprété par l’Orchestre FILMharmonique sous la direction de Francis Choinière, Les Quatre Saisons de Vivaldi sera porté par un souffle de jeunesse, alors que Les Quatre Saisons de Buenos Aires, signé Astor Piazzolla, nous plongera dans l’univers sensuel du tango argentin. Aussi en primeur pour cette tournée sera la première mondiale de Les Quatre Saisons du Québec du célèbre compositeur François Dompierre.
MUSICIENS
Isabella d’Éloize Perron, violoniste
Orchestre FILMharmonique,
Francis Choiniere, chef d’orchestre
PROGRAMME
Les Quatre Saisons – Antonio Vivaldi (42 mns)
Entracte
Les Quatre Saisons de Buenos Aires – Astor Piazzolla (25 mns)
Les Quatre Saisons – François Dompierre (20 mns)
Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/orchestre-canadien/148651 »}]
Par l’orchestre Canadien musique orchestre
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