Les racomptines du printemps LOURDES Lourdes

Lourdes

Les racomptines du printemps

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 10:00:00

fin : 2026-04-30 12:00:00

Date(s) :

2026-04-30

L’association ADMR Enfance et Famille 65 et le Refuge Kangourou en partenariat avec la Médiathèque de Lourdes vous proposent un moment de découverte, d’échange et de partage pour les parents et les enfants de 0 à 3 ans.

Atelier gratuit et sur inscription.

Pour tout renseignement contacter le 05 62 36 73 07 ou par mail asso.enfance-famille@fede65.admr.org

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LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 36 73 07 asso.enfance-famille@fede65.admr.org

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English :

The ADMR Enfance et Famille 65 association and the Refuge Kangourou, in partnership with the Médiathèque de Lourdes, offer a moment of discovery, exchange and sharing for parents and children aged 0 to 3.

Free workshop, registration required.

For further information, call 05 62 36 73 07 or e-mail asso.enfance-famille@fede65.admr.org

L’événement Les racomptines du printemps Lourdes a été mis à jour le 2026-04-17 par OT de Lourdes|CDT65