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Les racontinettes Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Marguerite Audoux · Paris

Les racontinettes Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Marguerite Audoux
Adresse
10 rue Portefoin
Ville
75003 Paris
Département
Paris

Un tapis, des coussins …. Et des livres de toutes les tailles, formes, couleurs ! Installez-vous confortablement avec vos tout-petits et partagez ensemble une échappée dans les livres, les histoires, les comptines.

Pour les 0-3 ans et leurs parents.

Retrouvons-nous le samedi 19/09 à 11h.

Le rendez-vous pour lire en famille à la bibliothèque !
Le samedi 19 septembre 2026
de 11h00 à 11h20
gratuit Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T14:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T14:20:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T11:20:00+02:00

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin  75003 Paris
+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux


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