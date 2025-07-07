Les raisins de la colère Abbeville
D’après le roman de John Steinbeck
Les Raisins de la Colère , roman mythique de Steinbeck, se déroule pendant la Grande Dépression, cette période terrible déclenchée par la crise économique de 1929, qui marqua profondément l’Amérique. Les Joad, une pauvre famille de métayers, sont contraints de quitter leur Oklahoma natal. Ils font route vers la Californie, eldorado où le travail et l’argent ne manquent pas, laissant tout derrière eux dans l’espoir de trouver une vie meilleure… Le récit dépeint, sans concession, cette période durant laquelle des millions d’américains sont jetés sur les routes sans un dollar en poche, crevant de faim et de froid. Acculés par les banques, brisés par les grandes entreprises, réduits à l’état de bêtes. Dans ce roman puissant, Steinbeck donne la parole aux travailleurs il écrit comme ils parlent, avec un phrasé qui donne son authenticité au récit et qui va profondément déranger l’Amérique et ses nantis.
English :
Based on the novel by John Steinbeck
steinbeck’s legendary novel The Grapes of Wrath is set during the Great Depression, the terrible period triggered by the economic crisis of 1929, which had a profound effect on America. The Joads, a poor family of sharecroppers, are forced to leave their native Oklahoma. They make their way to California, an Eldorado where work and money are plentiful, leaving everything behind in the hope of finding a better life? The story depicts, without concession, this period during which millions of Americans were thrown onto the roads without a dollar in their pockets, dying of hunger and cold. Driven by the banks, broken by big business, reduced to the state of beasts. In this powerful novel, Steinbeck gives voice to the workers: he writes as they speak, with a phrasing that lends authenticity to the story and that will deeply disturb America and its haves.
German :
Nach dem Roman von John Steinbeck
steinbecks legendärer Roman Die Früchte des Zorns spielt während der Großen Depression, jener schrecklichen Zeit, die durch die Wirtschaftskrise von 1929 ausgelöst wurde und Amerika tiefgreifend prägte. Die Joads, eine arme Familie von Pächtern, sind gezwungen, ihre Heimat Oklahoma zu verlassen. Sie machen sich auf den Weg nach Kalifornien, einem Eldorado, in dem es an Arbeit und Geld nicht mangelt, und lassen alles hinter sich, in der Hoffnung, ein besseres Leben zu finden Die Erzählung schildert kompromisslos die Zeit, in der Millionen von Amerikanern ohne einen Dollar in der Tasche auf die Straße geworfen wurden, verhungerten und froren. Sie wurden von den Banken in die Enge getrieben, von den großen Unternehmen gebrochen und zu Tieren degradiert. In diesem kraftvollen Roman gibt Steinbeck den Arbeitern eine Stimme: Er schreibt, wie sie sprechen, mit einer Phrasierung, die der Erzählung ihre Authentizität verleiht und die Amerika und seine Wohlhabenden zutiefst verstören wird.
Italiano :
Tratto dal romanzo di John Steinbeck
Il leggendario romanzo di Steinbeck The Grapes of Wrath è ambientato durante la Grande Depressione, il terribile periodo innescato dalla crisi economica del 1929, che ha avuto un effetto profondo sull’America. I Joad, una povera famiglia di mezzadri, sono costretti a lasciare il loro paese natale, l’Oklahoma. Partono per la California, un Eldorado dove lavoro e denaro sono abbondanti, lasciandosi tutto alle spalle nella speranza di trovare una vita migliore? La storia descrive in modo crudo un periodo in cui milioni di americani sono stati gettati sulle strade senza un dollaro in tasca, morendo di fame e di freddo. Spinti al muro dalle banche, spezzati dalle grandi imprese, ridotti a bestie. In questo potente romanzo, Steinbeck dà voce agli operai: scrive come loro parlano, con un fraseggio che dà alla storia la sua autenticità e che disturberà profondamente l’America e i suoi ricchi.
Espanol :
Basada en la novela de John Steinbeck
Las uvas de la ira , la legendaria novela de Steinbeck, está ambientada durante la Gran Depresión, el terrible periodo desencadenado por la crisis económica de 1929, que afectó profundamente a Estados Unidos. Los Joad, una pobre familia de aparceros, se ven obligados a abandonar su Oklahoma natal. Parten hacia California, un Eldorado donde abundan el trabajo y el dinero, dejándolo todo atrás con la esperanza de encontrar una vida mejor? La historia describe sin tapujos una época en la que millones de estadounidenses se vieron arrojados a las carreteras sin un dólar en el bolsillo, muriendo de hambre y de frío. Llevados al paredón por los bancos, quebrados por las grandes empresas, reducidos al estado de bestias. En esta poderosa novela, Steinbeck da voz a los trabajadores: escribe como ellos hablan, con un fraseo que da autenticidad a la historia y que perturbará profundamente a América y a sus ricos.
