LES RAMONEURS DE MENHIRS – KRAV BOCA – LE REPARATEUR, La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux

LES RAMONEURS DE MENHIRS – KRAV BOCA – LE REPARATEUR Jeudi 21 mai, 20h00 La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

Placement Libre Debout Uniquement, tarif unique à partir de 25€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T20:00:00+02:00 – 2026-05-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T20:00:00+02:00 – 2026-05-21T23:00:00+02:00

Comme leur nom l’indique, Les Ramoneurs de Menhirs portent haut les couleurs de la Bretagne ! Ils mélangent à merveille la hargne du punk et l’entrain des musiques celtiques. Un cocktail détonnant qui permet aux quatre Bretons de porter un message altermondialiste bien senti.

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Le show de la troupe Krav Boca sonne comme le récit d’une aventure unique rassemblant un public fidèle aux quatre coins de l’Europe. Plus de 400 concerts en totale autogestion ont donné naissance à un spectacle protéiforme, atypique et explosif.

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Le Réparateur, duo punk rock, sur scène depuis 2008.

Une guitare, une batterie et deux grandes gueules pour chanter l’amer constat d’une société pantouflarde plus préoccupée par son profit personnel et son apparence que par les vraies valeurs : le sexe, la drogue et le rock’n’roll.

La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 cours de luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0533894603 https://www.bordeaux.fr/la-salle-des-fetes-bordeaux-grand-parc https://www.facebook.com/SDFBGP;https://www.instagram.com/sdfbgp/ [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/events/les-ramoneurs-de-menhirs-krav-boca-le-reparateur-bordeaux »}]

LES RAMONEURS DE MENHIRS, KRAV BOCA et LE REPARATEUR Une scène réunissant 3 groupes punk/rock ou chacun porte leur valeur, leur région, leur tradi. un breuvage à boire sans modération ! Punk rock

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