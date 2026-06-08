LES RAYONNANTES Quai Sadi Carnot Perpignan

Perpignan

LES RAYONNANTES

Quai Sadi Carnot Quai Sébastien Vauban Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 21:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-16

Sur la Scène de la Basse, Les Rayonnantes 2026 six soirées d’exception au cœur de l’été perpignanais !

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Quai Sadi Carnot Quai Sébastien Vauban Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30

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English :

On the Scène de la Basse, Les Rayonnantes 2026: six exceptional evenings at the heart of the Perpignan summer!

L’événement LES RAYONNANTES Perpignan a été mis à jour le 2026-06-05 par PERPIGNAN TOURISME