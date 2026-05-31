Les Rencards du Climat – Mensuel Juillet, Arkose, Lille
Les Rencards du Climat – Mensuel Juillet, Arkose, Lille jeudi 23 juillet 2026.
Les Rencards du Climat – Mensuel Juillet Jeudi 23 juillet, 19h00 Arkose Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T19:00:00+02:00 – 2026-07-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-23T19:00:00+02:00 – 2026-07-23T22:00:00+02:00
Arkose 75 rue des Postes, Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France
Les Rencards du Climat #climat
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