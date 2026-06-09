Les Rencontres de Chaminadour 2026 inauguration de trois expositions BIBLIOTHÈQUE MULTIMEDIA DU GRAND GUÉRET Guéret
Les Rencontres de Chaminadour 2026 inauguration de trois expositions BIBLIOTHÈQUE MULTIMEDIA DU GRAND GUÉRET Guéret vendredi 18 septembre 2026.
Guéret
Les Rencontres de Chaminadour 2026 inauguration de trois expositions
BIBLIOTHÈQUE MULTIMEDIA DU GRAND GUÉRET Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Inauguration de trois exposition à la Bibliothèque Multimédia de Guéret dans le cadre des Rencontres de Chaminadour 2026
· J’avais treize ans à Auschwitz , photographies de Karine Bouvatier-Sicard.
· Landing , photographies de Maen Hammad.
· Darwich, parcours d’images , photographies de Ernest Pignon-Ernest. .
BIBLIOTHÈQUE MULTIMEDIA DU GRAND GUÉRET Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine rencontres.chaminadour@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Rencontres de Chaminadour 2026 inauguration de trois expositions
L’événement Les Rencontres de Chaminadour 2026 inauguration de trois expositions Guéret a été mis à jour le 2026-06-05 par Creuse Tourisme
À voir aussi à Guéret (Creuse)
- Barbecue party et concert Bakao Guéret 9 juin 2026
- Mon coloc est un sénior Quincaillerie Guéret 10 juin 2026
- Théâtre Bibliothèque Guéret 11 juin 2026
- Focus On Forum Antique de Bavray Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret 13 juin 2026
- Balade botanique et inventaire participatif Guéret 13 juin 2026