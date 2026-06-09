Les Rencontres de Chaminadour 2026 inauguration de trois expositions BIBLIOTHÈQUE MULTIMEDIA DU GRAND GUÉRET Guéret vendredi 18 septembre 2026.

Guéret

Les Rencontres de Chaminadour 2026 inauguration de trois expositions

BIBLIOTHÈQUE MULTIMEDIA DU GRAND GUÉRET Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Inauguration de trois exposition à la Bibliothèque Multimédia de Guéret dans le cadre des Rencontres de Chaminadour 2026

· J’avais treize ans à Auschwitz , photographies de Karine Bouvatier-Sicard.

· Landing , photographies de Maen Hammad.

· Darwich, parcours d’images , photographies de Ernest Pignon-Ernest. .

BIBLIOTHÈQUE MULTIMEDIA DU GRAND GUÉRET Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine rencontres.chaminadour@gmail.com

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English : Les Rencontres de Chaminadour 2026 inauguration de trois expositions

L’événement Les Rencontres de Chaminadour 2026 inauguration de trois expositions Guéret a été mis à jour le 2026-06-05 par Creuse Tourisme