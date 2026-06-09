Les Rencontres de Chaminadour 2026 programme du 17 septembre La Guérétoise de Spectacle Guéret
Les Rencontres de Chaminadour 2026 programme du 17 septembre La Guérétoise de Spectacle Guéret jeudi 17 septembre 2026.
Guéret
Les Rencontres de Chaminadour 2026 programme du 17 septembre
La Guérétoise de Spectacle Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 14:30:00
fin : 2026-09-17 22:00:00
Date(s) :
2026-09-17
14 h 30 · conférence inaugurale par Charif Majdalani Dans quelle langue parlent les poètes ?
15 h 15 · conférences par Martin Rueff Orphisme et mémoire.
16 h · Karim Kattan Écouter Mahmoud Darwich avec ma grand-mère.
16 h 45 · table ronde animée parElias Sanbar, Bertrand Badiou, Martin Rueff, Ève de Dampierre-Noiray traduire la poésie. Modération René Ceccatty.
21 h · projection Mahmoud Darwich, et la terre comme la langue , de Simone Bitton (1997, 59 minutes). Présentation Simone Bitton et Elias Sanbar. .
La Guérétoise de Spectacle Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 08 07 rencontres.chaminadour@gmail.com
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English : Les Rencontres de Chaminadour 2026 programme du 17 septembre
L’événement Les Rencontres de Chaminadour 2026 programme du 17 septembre Guéret a été mis à jour le 2026-06-05 par Creuse Tourisme
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