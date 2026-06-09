Les Rencontres de Chaminadour 2026 programme du 18 septembre Guéret
Les Rencontres de Chaminadour 2026 programme du 18 septembre Guéret vendredi 18 septembre 2026.
Guéret
Les Rencontres de Chaminadour 2026 programme du 18 septembre
Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 09:00:00
fin : 2026-09-18 18:00:00
Date(s) :
2026-09-18
À LA GUÉRÉTOISE DE SPECTACLE
conférences
9 h · Ève de Dampierre Noiray Écrire la Palestine avec et après Mahmoud Darwich.
9 h 45 · Bertrand Badiou Avec et non sans . Paul Celan et la politique de la litote et de la nuance.
10 h 30 · Yasmine Khlat La vie rêvée de Rosa Stein.
table ronde
11 h 15 · Stéphanie Hage, Emmanuel Moses, Martin Rueff la langue poétique de Paul Celan et Mahmoud Darwich. Modération Francesca Isidori.
conférences
14 h 30 · Elias Sanbar ça chante, ça chante, je n’y peux rien ! .
15 h 15 · Emmanuel Moses Le déracinement dans l’œuvre de Paul Celan.
16 h · Annamaria Bianco Écrire après l’arrachement Paul Celan, Mahmoud Darwich et les demeures de la poésie.
table ronde
16 h 45 · Houria Abdelouahed, Charif Majdalani, Sylvie Germain les poètes et la responsabilité du monde. Modération Francesca Isidori. .
Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 97 rencontres.chaminadour@gmail.com
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English : Les Rencontres de Chaminadour 2026 programme du 18 septembre
L’événement Les Rencontres de Chaminadour 2026 programme du 18 septembre Guéret a été mis à jour le 2026-06-05 par Creuse Tourisme
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