Guéret

Les Rencontres de Chaminadour 2026 programme du 18 septembre

Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 09:00:00

fin : 2026-09-18 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18

À LA GUÉRÉTOISE DE SPECTACLE

conférences

9 h · Ève de Dampierre Noiray Écrire la Palestine avec et après Mahmoud Darwich.

9 h 45 · Bertrand Badiou Avec et non sans . Paul Celan et la politique de la litote et de la nuance.

10 h 30 · Yasmine Khlat La vie rêvée de Rosa Stein.

table ronde

11 h 15 · Stéphanie Hage, Emmanuel Moses, Martin Rueff la langue poétique de Paul Celan et Mahmoud Darwich. Modération Francesca Isidori.

conférences

14 h 30 · Elias Sanbar ça chante, ça chante, je n’y peux rien ! .

15 h 15 · Emmanuel Moses Le déracinement dans l’œuvre de Paul Celan.

16 h · Annamaria Bianco Écrire après l’arrachement Paul Celan, Mahmoud Darwich et les demeures de la poésie.

table ronde

16 h 45 · Houria Abdelouahed, Charif Majdalani, Sylvie Germain les poètes et la responsabilité du monde. Modération Francesca Isidori. .

Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 97 rencontres.chaminadour@gmail.com

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English : Les Rencontres de Chaminadour 2026 programme du 18 septembre

L’événement Les Rencontres de Chaminadour 2026 programme du 18 septembre Guéret a été mis à jour le 2026-06-05 par Creuse Tourisme