Guéret

Les Rencontres de Chaminadour 2026 programme du 19 septembre

6 avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Conférences

9 h · H. Abdelouahed Je suis encore vivant.

9 h 45 · S. Hage Violence et célébration poétique.

10 h 30 · R. de Ceccatty Paul Celan, Edith Bruck et Hélène Cixous.

table ronde

11 h 15 · A. Dichy, A. Bianco, C. Majdalani: territoires de Celan et Darwich. Modération R. Ceccatty.

conférences

14 h 30 · A. Dichy De quelle nationalité étaient P. Celan et M. Darwich ?

15 h 15 · Adonis lecture d’un texte par le poète suivi d’une lecture de sa traduction par H.Abdelouahed.

16 h · S. Germain Le monde n’est plus, il faut que je te porte .

table ronde

16 h 45 · Ernest Pignon-Ernest, Simone Bitton, Guillaume Garnier de Barros poésie, peinture, photographie, musique. Modération F. Isidori.

lecture

20 h 30 · Dominique Devals Le dernier discours de l’Homme rouge (traduction E. Sanbar).

musique

21 h · G. Garnier de Barros performance autour de P. Celan et M. Darwich. .

6 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 08 07 rencontres.chaminadour@gmail.com

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English : Les Rencontres de Chaminadour 2026 programme du 19 septembre

L’événement Les Rencontres de Chaminadour 2026 programme du 19 septembre Guéret a été mis à jour le 2026-06-05 par Creuse Tourisme