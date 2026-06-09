Les Rencontres de Chaminadour 2026 programme du 19 septembre Guéret
Les Rencontres de Chaminadour 2026 programme du 19 septembre Guéret samedi 19 septembre 2026.
Guéret
Les Rencontres de Chaminadour 2026 programme du 19 septembre
6 avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 22:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Conférences
9 h · H. Abdelouahed Je suis encore vivant.
9 h 45 · S. Hage Violence et célébration poétique.
10 h 30 · R. de Ceccatty Paul Celan, Edith Bruck et Hélène Cixous.
table ronde
11 h 15 · A. Dichy, A. Bianco, C. Majdalani: territoires de Celan et Darwich. Modération R. Ceccatty.
conférences
14 h 30 · A. Dichy De quelle nationalité étaient P. Celan et M. Darwich ?
15 h 15 · Adonis lecture d’un texte par le poète suivi d’une lecture de sa traduction par H.Abdelouahed.
16 h · S. Germain Le monde n’est plus, il faut que je te porte .
table ronde
16 h 45 · Ernest Pignon-Ernest, Simone Bitton, Guillaume Garnier de Barros poésie, peinture, photographie, musique. Modération F. Isidori.
lecture
20 h 30 · Dominique Devals Le dernier discours de l’Homme rouge (traduction E. Sanbar).
musique
21 h · G. Garnier de Barros performance autour de P. Celan et M. Darwich. .
6 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 08 07 rencontres.chaminadour@gmail.com
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English : Les Rencontres de Chaminadour 2026 programme du 19 septembre
L’événement Les Rencontres de Chaminadour 2026 programme du 19 septembre Guéret a été mis à jour le 2026-06-05 par Creuse Tourisme
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