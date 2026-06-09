Les Rencontres de Chaminadour 2026 projection L’Enfance sauve. L’histoire des enfants juifs cachés dans le Limousin LA GUERETOISE DE SPECTACLE Guéret vendredi 18 septembre 2026.

Guéret

Les Rencontres de Chaminadour 2026 projection L’Enfance sauve. L’histoire des enfants juifs cachés dans le Limousin

LA GUERETOISE DE SPECTACLE Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 21:00:00

fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :

2026-09-18

21 h ·projection du film L’Enfance sauve. L’histoire des enfants juifs cachés dans le Limousin , de Tessa Racine (2015, 52 minutes).

Présentation Jean-Michel Arnaud. .

LA GUERETOISE DE SPECTACLE Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine rencontres.chaminadour@gmail.com

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English : Les Rencontres de Chaminadour 2026 projection L’Enfance sauve. L’histoire des enfants juifs cachés dans le Limousin

L’événement Les Rencontres de Chaminadour 2026 projection L’Enfance sauve. L’histoire des enfants juifs cachés dans le Limousin Guéret a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Grand Guéret