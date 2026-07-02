Les Rencontres du Réseau Local Anjou (49), Terra Botanica, Angers (49), Angers

Informations pratiques

Les Rencontres du Réseau Local Anjou (49) Mercredi 14 octobre, 08h30 Terra Botanica, Angers (49) Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T08:30:00+02:00 – 2026-10-14T14:00:00+02:00

Fin : 2026-10-14T08:30:00+02:00 – 2026-10-14T14:00:00+02:00

Bien manger, c’est bon pour la santé

Ne manquez pas notre rendez-vous dédié à tous les acteurs de la restauration collective en Maine-et-Loire : cuisiniers, gestionnaires, élus, fournisseurs et partenaires. Un moment privilégié pour s’informer, partager nos expériences, échanger et s’inspirer.

Au programme

Cette année sera sous le signe de la santé en restauration collective : bien manger, c’est bon pour la santé ! Cuisiner sain, local et gourmand en restauration collective.

Nous vous préparons un programme unique et savoureux composé d’une séance dynamique en plénière, d’un forum pour rencontrer les fournisseurs locaux et trouver de nouvelles ressources puis d’ateliers pour explorer les sujets qui vous tiennent à cœur. Pour clôturer cette matinée constructive, nous vous inviterons à partager avec nous le désormais traditionnel Repas des Chefs.

Cuisiner pour le Repas des Chefs

Vous êtes cuisinierde la restauration collective en Anjou ? Venez partager avec nous une belle expérience de cuisine pour la préparation du Repas des Chefs qui sera servi lors des Rencontres le 14 octobre 2026.

Vous devrez vous rendre disponible le mardi 13 octobre 2026 de 14 h à 18 h pour cuisiner à Angers avec la brigade mobilisée pour l’occasion. Vous proposerez en amont une ou plusieurs recettes, salées ou sucrées, à base de produits locaux de saison bien-sûr et reproductibles en restauration collective.

Vous êtes intéréssé ? Contactez sans plus attendre le chef des opérations : Simon GALLAND – Tél. 06 16 89 34 70

► Inscriptions souhaitées avant le 30 juin 2026 !

Participer au forum des fournisseurs

Vous êtes fournisseur de la restauration collective en Anjou (ou vous souhaitez le devenir) ? Nous avons le plaisir de vous inviter à présenter votre activité et vos produits au sein du Forum des Rencontres du Réseau LOCAL qui ont accueilli 150 participants l’an dernier.

Le Forum sera en accès libre pour les participants de 10 h à 11 h après la séance plénière et avant les ateliers. Vous pourrez installer votre stand à votre convenance à partir de 8 h et repartir après 11 h. En tant qu’exposant au forum, nous comptons sur votre participation à tout ou partie des autres moments forts de la matinée : plénière, ateliers et repas.

Vous êtes intéréssé ? Contactez sans plus attendre la cheffe des opérations : Emmanuelle MOUNIER – Tél. 06 26 64 30 72

► Inscriptions souhaitées avant le 15 juillet 2025 !

S’inscrire en tant que participant

Encore un peu de patience… Nous ouvrirons les inscriptions participants à partir du 25 août 2026.

En savoir + sur les prochaines Rencontres du Réseau Local Anjou

Terra Botanica, Angers (49) terra botanica, angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« link »: « https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/terralto/nos-champs-dintervention/manger-local/reseau-local-49 »}]

Les prochaines Rencontres du Réseau Local Anjou auront lieu le mercredi 14 octobre 2026 au Centre d’affaires de Terra Botanica à Angers (49).

© Chambre d’agriculture Pays de la Loire