Les Rencontres d’UPCité – 13 minutes : Transformation(s) Amphithéâtre Buffon – Université Paris Cité Paris

Le 19 mai, venez assister à plusieurs conférences sur des thématiques fascinantes en 13 minutes et pas une de plus ! Découvrez le rôle des petits pêcheurs artisans bretons comme sentinelles de l’environnement, explorez les enjeux de l’Hydrogène Continental, suivez le fonctionnement surprenant des enzymes gloutons, plongez dans le quotidien du travail répétitif des femmes, et laissez-vous captiver par l’énergie de la rappeuse Lady Pipette.

Les intervenantes et intervenants :

Découvrez l’Univers sous un angle inédit, où la cuisine devient un terrain de jeu pour les phénomènes cosmiques. Crêpes, œufs et bonbons se transforment en planètes, galaxies et étoiles, révélant la beauté de l’astrophysique.

Une exploration ludique et poétique qui fait briller science et imagination.

Du labo à la scène : quand la science se raconte autrement

Peut-on parler de science en rap ? Longtemps perçue comme complexe et réservée à une élite, la recherche scientifique peine parfois à toucher les jeunes publics. En mêlant humour, stand-up et musique, Yaëlle Wormser propose une autre manière de raconter la science, plus vivante et accessible. À travers son parcours, elle questionne les codes de la médiation scientifique, la place des femmes en science et le syndrome de l’imposteur pour montrer qu’il n’y a pas une seule façon d’être scientifique.

Yaëlle Wormser est doctorante en microbiologie à l’Institut Pasteur. En parallèle, elle développe sous le nom de Lady Pipette un spectacle mêlant rap, humour et vulgarisation scientifique. Lauréate du Prix spécial du jury Germaine Poinso-Chapuis 2026 et finaliste nationale MT180, elle explore de nouvelles formes de médiation.

Une nécessaire transformation des relations entre pêcheurs et scientifiques

Florence Porcel est une figure de la vulgarisation scientifique depuis des années. Impliquée dans l’astronomie et les sciences de l’Univers, elle est également une voix engagée pour les enjeux féministes. Avec une présence marquée dans les médias, elle a publié six ouvrages sur les sciences spatiales depuis 2016 et contribué au scénario de la bande dessinée Mars Horizon chez Delcourt.

Alors que les pêcheurs sont largement mis à contribution dans la production de connaissances scientifiques, techniques et expertes concernant leurs pratiques, comment comprendre la méfiance et la défiance que ceux-ci expriment vis-à-vis du monde scientifique. Nous nous questionnerons ainsi sur la manière dont se construisent les relations entre acteurs dans un secteur qui est enjoint de procéder à une écologisation.

Alessandro Vacca est doctorant contractuel en anthropologie au LESC (Université Paris Nanterre), sous la direction de Vanessa Manceron (LESC) et la co-direction d’Octave Debary (Canthel), ses recherches portent sur la marginalisation des petits pêcheurs à la ligne bretons dans les processus de prise de décision.

Hydrogène naturel : accélérer la compréhension d’une ressource émergente

Dans le contexte de la transition énergétique, l’hydrogène moléculaire (H 2 ) comme ressource alternative suscite un intérêt croissant pour décarboner notre énergie. Mais aujourd’hui, il est encore majoritairement produit à partir de méthane, un procédé fortement émetteur de dioxyde de carbone (CO₂). À l’inverse, l’hydrogène naturel — généré spontanément dans le sous-sol par des processus géologiques — apparaît comme une possible ressource énergétique, dont le potentiel reste à évaluer. Nos travaux de recherche visent à mieux comprendre les mécanismes de production, de transformation, de transport et de stockage de l’hydrogène dans le sous-sol afin de lever les incertitudes scientifiques et contribuer à définir des stratégies d’exploration plus efficaces.

Isabelle MARTINEZ est professeur à l’Université Paris Cité et géochimiste à l’Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP)

Les Enzymes : accélérer et transformer pour vivre

Et si la vie n’était qu’une question de vitesse ? Les enzymes, véritables accélérateurs du vivant, rendent possibles les millions de transformations chimiques indispensables à la vie. Du corps humain aux médicaments, en passant par les produits du quotidien et les biotechnologies du futur, découvrons simplement comment fonctionnent ces molécules essentielles.

Fernando Rodrigues Lima est professeur d’enzymologie à l’université Paris Cité. Il est responsable de l’équipe « Perturbations Moléculaires, Cellulaires et Xénobiotiques » au sein de l’Unité de Biologie Fonctionnelle et Adaptative. Ses recherches portent sur la compréhension des structures et des fonctions d’enzymes humaines, ainsi que sur leurs dysfonctionnements pathologiques. Il est co-animateur du groupe thématique « Enzymes » de la Société Française de Biochimie et Biologie Moléculaire.

Repenser le travail et son pouvoir de transformation de la société

Le travail reproductif – toutes les tâches de soin, d’éducation, de ménage, souvent accomplies dans la sphère privée et gratuitement, par des femmes ou personnes précaires – est en réalité le coeur battant de notre société. L’histoire et les statistiques permettent d’identifier son rôle politique et d’en mesurer le poids économique, pour mieux comprendre son potentiel pour transformer la société.

Hugo Harari-Kermadec est docteur en mathématiques et professeur

de sociologie à l’Université d’Orléans où il intervient dans la formation des

enseignantes. Il est l’auteur avec Fanny Gallot du Coeur du Capital. Ces travailleuses de l’ombre qui font

tourner le monde paru en février 2026.

L’Université Paris Cité poursuit Les Rencontres d’UPCité, un cycle d’événements en trois formats (Arts et Sciences, Ciné-débat et 13 minutes) destiné au grand public et consacré à la réflexion sur les grands défis contemporains.

Le mardi 19 mai 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-19T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-20T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-19T19:00:00+02:00_2026-05-19T21:00:00+02:00

Amphithéâtre Buffon – Université Paris Cité 15 Rue Hélène Brion 75013 Paris

https://u-paris.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/les-rencontres-dupcite-13-minutes-transformations/



Afficher la carte du lieu Amphithéâtre Buffon – Université Paris Cité et trouvez le meilleur itinéraire

