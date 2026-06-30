Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence Rue Anatole France Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence

Du jeudi 2 au samedi 4 juillet 2026. Rue Anatole France Parc Jourdan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-02

Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence, les 2, 3 et 4 juillet 2026, sont le plus grand débat économique d’Europe ouvert à tous. Plus de 420 intervenants débattront dans 80 conférences sur tous les sujets emploi, IA, école, santé, géopolitique…

Pendant trois jours, Aix-en-Provence devient le cœur du débat économique européen, avec plus de 420 intervenants de près de 55 nationalités différentes. Parmi les intervenants figurent notamment Jens Frederik Nielsen (Premier ministre du Groënland), Christine Lagarde (présidente de la Banque centrale européenne), Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale), Louise Mushikiwabo (Secrétaire générale de l’OIF), Alexandre Bompard (PDG de Carrefour), Jean Castex (PDG de la SNCF), Andre Correa Do Lago (président de la COP 30), Khaled El-Enany (directeur général de l’UNESCO), Renaud Muselier (Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président délégué de Régions de France), Patrick Pouyanné (PDG de TotalEnergies), Marine Tondelier (Secrétaire Nationale des Ecologistes)… Chercheurs, responsables politiques, dirigeants d’entreprises et représentants de la société civile prendront part à plus de 80 conférences.



L’édition 2025 avait réuni près de 8 700 participants, 380 intervenants de 51 nationalités au Parc Jourdan, et généré près de 5,4 millions de vues en ligne.



La jeunesse occupe une place structurante dans cette nouvelle édition. Parrainés par Philippe Aghion, Prix Nobel 2025, les 150 jeunes du programme Jeunesse(s), apporteront leur réflexion dans 6 agoras avec comme point départ l’enquête réalisée par Elabe auprès de 5000 jeunes de 15 à 29 ans. Ces agoras structureront leurs échanges avec décideurs, experts et représentants institutionnels.



Cette 26ème édition confirme et amplifie l’ancrage international des Rencontres avec le retour du Global Economic Dialogue. Plus de 50 centres de recherche issus des cinq continents se réuniront pour confronter des points de vue divergents sur les grandes transitions mondiales. Six sessions spéciales structureront ces échanges autour des questions qui redessinent les rapports de force intelligence artificielle et emploi, architecture sécuritaire mondiale, contrôle des ressources stratégiques, puissances intermédiaires face aux puissances moyennes…



Et parce que l’économie concerne chaque citoyen, du 27 juin au 4 juillet 2026, Aix-en-Provence vibrera au rythme des Rencontres Économiques bien au-delà du Parc Jourdan avec une programmation culturelle et pédagogique, le OFF des Rencontres expositions en centre-ville, balades économiques, ciné-débats, terrasses économiques avec représentations théâtrales et jeux d’économie à destination de tous les publics. .

Rue Anatole France Parc Jourdan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Rencontres Économiques d?Aix-en-Provence, on July 2, 3 and 4, 2026, is Europe?s largest economic debate open to all. More than 420 speakers will debate in 80 conferences on all subjects: employment, AI, schools, health, geopolitics…

L’événement Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme d’Aix en Provence