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Les rencontres gourmandes Château de Rosnay Rosnay

Les rencontres gourmandes Château de Rosnay Rosnay samedi 30 mai 2026.

Lieu : Château de Rosnay

Adresse : 5 rue du Perrot

Ville : 85320 Rosnay

Département : Vendée

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Rosnay

Les rencontres gourmandes

Château de Rosnay 5 rue du Perrot Rosnay Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Dégustation des vins du Domaine AOC Fiefs Vendéens Mareuil
Restauration sur place
Producteurs locaux
Buvette
Concert gratuit le samedi à partir de 18h30 par le groupe Reborn et repas à partir de 19h , sur réservation au 02 51 30 59 06. (Tajine ou rougail + 1 verre de vin)   .

Château de Rosnay 5 rue du Perrot Rosnay 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 30 59 06  maison.jard@wanadoo.fr

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English :

L’événement Les rencontres gourmandes Rosnay a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

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