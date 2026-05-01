Les rencontres gourmandes Château de Rosnay Rosnay
Les rencontres gourmandes Château de Rosnay Rosnay samedi 30 mai 2026.
Rosnay
Les rencontres gourmandes
Château de Rosnay 5 rue du Perrot Rosnay Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Dégustation des vins du Domaine AOC Fiefs Vendéens Mareuil
Restauration sur place
Producteurs locaux
Buvette
Concert gratuit le samedi à partir de 18h30 par le groupe Reborn et repas à partir de 19h , sur réservation au 02 51 30 59 06. (Tajine ou rougail + 1 verre de vin) .
Château de Rosnay 5 rue du Perrot Rosnay 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 30 59 06 maison.jard@wanadoo.fr
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English :
L’événement Les rencontres gourmandes Rosnay a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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