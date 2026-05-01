Les rencontres gourmandes Château de Rosnay Rosnay

Rosnay

Les rencontres gourmandes

Château de Rosnay 5 rue du Perrot Rosnay Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Dégustation des vins du Domaine AOC Fiefs Vendéens Mareuil

Restauration sur place

Producteurs locaux

Buvette

Concert gratuit le samedi à partir de 18h30 par le groupe Reborn et repas à partir de 19h , sur réservation au 02 51 30 59 06. (Tajine ou rougail + 1 verre de vin) .

Château de Rosnay 5 rue du Perrot Rosnay 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 30 59 06 maison.jard@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les rencontres gourmandes Rosnay a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud