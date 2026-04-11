Les rendez-vous au MAC Lectures Pace Saint Martin Montélimar

Montélimar

Les rendez-vous au MAC Lectures

Pace Saint Martin Musée d’art contemporain Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Le Rendez-Vous au Musée d’art contemporain propose des lectures sur le thème de l’exposition Voyages au Levant de Nicolas Bouvier.

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Pace Saint Martin Musée d’art contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 46 arts.plastiques@montelimar.fr

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English :

Rendez-Vous at the Musée d’art contemporain offers readings on the theme of Nicolas Bouvier’s Voyages au Levant exhibition.

L’événement Les rendez-vous au MAC Lectures Montélimar a été mis à jour le 2026-04-07 par Montélimar Tourisme Agglomération