Les rendez-vous au MAC Lectures Pace Saint Martin Montélimar
Les rendez-vous au MAC Lectures Pace Saint Martin Montélimar jeudi 28 mai 2026.
Montélimar
Les rendez-vous au MAC Lectures
Pace Saint Martin Musée d’art contemporain Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Le Rendez-Vous au Musée d’art contemporain propose des lectures sur le thème de l’exposition Voyages au Levant de Nicolas Bouvier.
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Pace Saint Martin Musée d’art contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 46 arts.plastiques@montelimar.fr
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English :
Rendez-Vous at the Musée d’art contemporain offers readings on the theme of Nicolas Bouvier’s Voyages au Levant exhibition.
L’événement Les rendez-vous au MAC Lectures Montélimar a été mis à jour le 2026-04-07 par Montélimar Tourisme Agglomération
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