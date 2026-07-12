Les rendez-vous au MAC Les mots de Nicolas Bouvier Place Provence Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Les rendez-vous au MAC Les mots de Nicolas Bouvier

Place Provence Musée d’Art Contemporain Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Le Musée d’art contemporain propose chaque mois des lectures issues d’une sélection de textes de Nicolas Bouvier par les bénévoles des Cafés Littéraires et de Présence(s) Photographie.

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Place Provence Musée d’Art Contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45 arts.plastiques@montelimar.fr

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English :

Every month, the Museum of Contemporary Art hosts readings from a selection of texts by Nicolas Bouvier, presented by volunteers from the Cafés Littéraires and Présence(s) Photographie.

L’événement Les rendez-vous au MAC Les mots de Nicolas Bouvier Montélimar a été mis à jour le 2026-07-12 par Montélimar Tourisme Agglomération