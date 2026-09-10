Les Rendez-Vous du Mardi : l’inconnu de la grande arche, Cinéma L’Avant-Scène, Laval

Informations pratiques

Les Rendez-Vous du Mardi : l’inconnu de la grande arche Mardi 29 septembre, 19h45 Cinéma L’Avant-Scène Mayenne

Prix : 6,50 € (4,50 € pour les moins de 25 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T19:45:00+02:00 – 2026-09-29T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-29T19:45:00+02:00 – 2026-09-29T22:00:00+02:00

En 1983, un concours international est lancé pour imaginer un monument destiné à renouveler la perspective historique de l’axe de Paris. Parmi les projets retenus, celui de l’architecte danois Johan Otto von Spreckelsen va donner naissance à la Grande Arche de La Défense.

Mais derrière ce projet emblématique se joue une autre histoire : celle d’une commande publique ambitieuse, de ses acteurs, de ses choix et des relations parfois complexes entre le maître d’ouvrage, l’architecte et les différents concepteurs.

À travers L’Inconnu de la Grande Arche, le réalisateur Stéphane Demoustier revient sur cette aventure architecturale et humaine, et sur le parcours de celui qui va devoir transformer une idée en un projet construit.

Que raconte finalement un grand projet architectural ?

Quelle place laisse-t-on à l’architecte et au concepteur dans une commande publique ? Comment une procédure de marché de maîtrise d’œuvre peut-elle permettre de faire émerger une ambition architecturale ? Et jusqu’où le projet peut-il évoluer entre l’intention initiale et sa réalisation ?

À l’issue de la projection, le CAUE de la Mayenne, en partenariat avec L’École de design Nantes Atlantique et le cinéma L’Avant-Scène de Laval, propose un ciné-rencontre avec Miquel Peiro, architecte-ingénieur et enseignant, et Tony Bonnet, ancien vice-président à la culture et au patrimoine de Mayenne Communauté, qui a notamment porté les projets culturels de Lassay-les-Châteaux.

Deux regards pour prolonger le film et questionner la manière dont se construisent les grands projets : celui de l’architecte, qui imagine et conçoit le projet, et celui de l’élu, qui en porte l’ambition publique.

Une conversation ouverte au grand public pour revenir sur le film, en proposer une lecture critique et questionner, au-delà du cas de la Grande Arche, la place du concepteur, du maître d’ouvrage et des politiques dans la fabrication des projets.

Cette rencontre est organisée dans le cadre de la France Design Week 2026.

19h45 | Rendez-vous au cinéma L’Avant-Scène, 29 allée du Vieux Saint-Louis, 53000 Laval

Prix : 6,50 € (4,50 € pour les moins de 25 ans)

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La procédure de marché de maîtrise d’œuvre au service des ambitions publiques.

CAUE 53