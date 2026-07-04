Les rendez-vous nature de l’été au Jardin des Plantes Jardin des plantes – Ménagérie Paris
samedi 4 juillet 2026 · Jardin des plantes - Ménagérie · Paris
Informations pratiques
Prenez vos quartiers d’été au Jardin des Plantes ! Avec les « Rendez-vous nature », profitez d’animations quotidiennes et de nombreux événements en juillet et août, dans un cadre naturel unique situé en plein cœur de Paris.
Animateurs scientifiques, jardiniers, soigneurs, chercheurs et même artistes vous invitent à découvrir de façon originale les richesses de ce jardin historique : ses espèces végétales et animales, ses recoins les plus insolites, à la croisée des métiers qui l’animent.
Entre art et science, une multitude d’expériences vous attendent pour s’évader, ressentir, expérimenter et aussi développer vos connaissances naturalistes !
Au programme
Chaque jour de la semaine, en famille ou entre amis, profitez d’une vaste palette d’activités pour tous les âges !
Les lundis
Visite découverte du Jardin écologique
À 11h – Visite guidée – Adulte
Payant sur réservation en ligne ou sur place
Atelier Mission explorateurs scientifiques
À 14h – Atelier – Dès 8 ans, enfants accompagnés d’un adulte
Payant, sur réservation en ligne ou sur place
Les mardis
Visite découverte du Jardin des Plantes
À 11h – Visite guidée – Adulte
Payant sur réservation en ligne ou sur place
Savoir-faire des jardiniers
À 14h – Atelier – Adulte
Gratuit, inscription téléphonique au 01 40 79 56 01
Les mercredis
Visite des petits de la Ménagerie : Qui se ressemble s’assemble !
À 10h30 – Visite guidée – De 3 à 6 ans, enfants accompagnés d’un adulte
Payant, sur réservation en ligne ou sur place
Livres au Jardin
De 11h à 13h – Lecture – Dès 2 ans
Gratuit, sans inscription
Escape Game – La mystérieuse affaire Dubosquet
À 11h – Dès 8 ans, pour un groupe de 3 à 8 participants
Payant, sur réservation en ligne
Atelier cuisine végétale – Uniquement au mois d’août
À 14h – Atelier – Dès 6 ans, enfants accompagnés d’un adulte
Payant, sur réservation en ligne ou sur place
Contes au Jardin
À 14h – Contes – Dès 6 ans, enfants accompagnés d’un adulte
Sans inscription
Écoutes sauvages – Uniquement au mois de juillet
À 14h, 14h40 et 15h20 – Écoutes – Adulte
Gratuit, sans inscription
Les jeudis
Visite famille du Jardin des Plantes : L’arbre à remonter le temps
À 11h – Visite guidée – Dès 6 ans, enfants accompagnés d’un adulte
Payant, sur réservation en ligne ou sur place
Ateliers de Sciences participatives
À 14het 15h30 –Atelier – Dès 8 ans, enfant accompagné d’un adulte
45 minutes, 15 places par animation – Gratuit, inscription téléphonique au 01 40 79 56 01
Les vendredis
Atelier Herbier
À 14h – Visite guidée – Dès 6 ans, enfants accompagnés d’un adulte
Payant, sur réservation en ligne ou sur place
Escape Game – La mystérieuse affaire Dubosquet
À 11h – Escape game – Dès 8 ans, pour un groupe de 3 à 8 participants
Payant, sur réservation en ligne
Spectacle participatif en déambulation
À 16h – Spectacle – Adulte – Durée : 1h
Gratuit, sans inscription
Les samedis
Visite des petits du Jardin des Plantes : Ma première découverte du jardin
À 10h30 – Visite guidée – De 3 à 6 ans, enfants accompagnés d’un adulte
Payant, sur réservation en ligne ou sur place
Les dimanches
Visite famille de la Ménagerie : L’affaire du thé vert
À 11h – Visite guidée – Dès 6 ans, enfants accompagnés d’un adulte
Payant, sur réservation en ligne ou sur place
Atelier Mission explorateurs scientifiques
À 14h – Atelier – Dès 8 ans, enfants accompagnés d’un adulte
Payant, sur réservation en ligne ou sur place
Toute la semaine
Animation flash « École de Botanique » – Du lundi au samedi (sauf les 3, 12,13 et 14 août)
À14h30, 15h30 et 16h30 – Dès 6 ans
Gratuit, sans inscription
Un été au Jardin – Tous les jours (sauf le 23 août)
À14h30, 15h30 et 16h30 – Dès 6 ans
Gratuit, sans inscription
La Ménagerie d’hier à aujourd’hui – Tous les jours (sauf le 23 août)
À10h30 et 11h – Dès 6 ans
Gratuit, sans inscription
Animation flash « Destination… Zones humides ! »– Tous les jours (sauf le 23 août)
À14h30, 15h30 et 16h30 – Dès 6 ans
Gratuit, sans inscription
Rencontres avec les soigneurs – Tous les jours
Dès 6 ans
Gratuit, sans inscription
Cet été, profitez de nombreuses animations en plein air pour découvrir la biodiversité du Jardin des Plantes et vous reconnecter à la nature !
Du samedi 04 juillet 2026 au lundi 31 août 2026 :
gratuit sous condition
Certaines animations sont payantes.
Tout public. A partir de 2 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-01T01:59:59+02:00
Date(s) :
Jardin des plantes – Ménagérie 57, rue Cuvier 75005 Paris
https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/les-rendez-vous-nature
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