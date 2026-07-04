Les rendez-vous nature de l’été au Jardin des Plantes Jardin des plantes – Ménagérie Paris

Informations pratiques

Prenez vos quartiers d’été au Jardin des Plantes ! Avec les « Rendez-vous nature », profitez d’animations quotidiennes et de nombreux événements en juillet et août, dans un cadre naturel unique situé en plein cœur de Paris.

Animateurs scientifiques, jardiniers, soigneurs, chercheurs et même artistes vous invitent à découvrir de façon originale les richesses de ce jardin historique : ses espèces végétales et animales, ses recoins les plus insolites, à la croisée des métiers qui l’animent.

Entre art et science, une multitude d’expériences vous attendent pour s’évader, ressentir, expérimenter et aussi développer vos connaissances naturalistes !

Au programme

Chaque jour de la semaine, en famille ou entre amis, profitez d’une vaste palette d’activités pour tous les âges !

Les lundis

Visite découverte du Jardin écologique

À 11h – Visite guidée – Adulte

Payant sur réservation en ligne ou sur place

Atelier Mission explorateurs scientifiques

À 14h – Atelier – Dès 8 ans, enfants accompagnés d’un adulte

Payant, sur réservation en ligne ou sur place

Les mardis

Visite découverte du Jardin des Plantes

À 11h – Visite guidée – Adulte

Payant sur réservation en ligne ou sur place

Savoir-faire des jardiniers

À 14h – Atelier – Adulte

Gratuit, inscription téléphonique au 01 40 79 56 01

Les mercredis

Visite des petits de la Ménagerie : Qui se ressemble s’assemble !

À 10h30 – Visite guidée – De 3 à 6 ans, enfants accompagnés d’un adulte

Payant, sur réservation en ligne ou sur place

Livres au Jardin

De 11h à 13h – Lecture – Dès 2 ans

Gratuit, sans inscription

Escape Game – La mystérieuse affaire Dubosquet

À 11h – Dès 8 ans, pour un groupe de 3 à 8 participants

Payant, sur réservation en ligne

Atelier cuisine végétale – Uniquement au mois d’août

À 14h – Atelier – Dès 6 ans, enfants accompagnés d’un adulte

Payant, sur réservation en ligne ou sur place

Contes au Jardin

À 14h – Contes – Dès 6 ans, enfants accompagnés d’un adulte

Sans inscription

Écoutes sauvages – Uniquement au mois de juillet

À 14h, 14h40 et 15h20 – Écoutes – Adulte

Gratuit, sans inscription

Les jeudis

Visite famille du Jardin des Plantes : L’arbre à remonter le temps

À 11h – Visite guidée – Dès 6 ans, enfants accompagnés d’un adulte

Payant, sur réservation en ligne ou sur place

Ateliers de Sciences participatives

À 14het 15h30 –Atelier – Dès 8 ans, enfant accompagné d’un adulte

45 minutes, 15 places par animation – Gratuit, inscription téléphonique au 01 40 79 56 01

Les vendredis

Atelier Herbier

À 14h – Visite guidée – Dès 6 ans, enfants accompagnés d’un adulte

Payant, sur réservation en ligne ou sur place

Escape Game – La mystérieuse affaire Dubosquet

À 11h – Escape game – Dès 8 ans, pour un groupe de 3 à 8 participants

Payant, sur réservation en ligne

Spectacle participatif en déambulation

À 16h – Spectacle – Adulte – Durée : 1h

Gratuit, sans inscription

Les samedis

Visite des petits du Jardin des Plantes : Ma première découverte du jardin

À 10h30 – Visite guidée – De 3 à 6 ans, enfants accompagnés d’un adulte

Payant, sur réservation en ligne ou sur place

Les dimanches

Visite famille de la Ménagerie : L’affaire du thé vert

À 11h – Visite guidée – Dès 6 ans, enfants accompagnés d’un adulte

Payant, sur réservation en ligne ou sur place

Atelier Mission explorateurs scientifiques

À 14h – Atelier – Dès 8 ans, enfants accompagnés d’un adulte

Payant, sur réservation en ligne ou sur place

Toute la semaine

Animation flash « École de Botanique » – Du lundi au samedi (sauf les 3, 12,13 et 14 août)

À14h30, 15h30 et 16h30 – Dès 6 ans

Gratuit, sans inscription

Un été au Jardin – Tous les jours (sauf le 23 août)

À14h30, 15h30 et 16h30 – Dès 6 ans

Gratuit, sans inscription

La Ménagerie d’hier à aujourd’hui – Tous les jours (sauf le 23 août)

À10h30 et 11h – Dès 6 ans

Gratuit, sans inscription

Animation flash « Destination… Zones humides ! »– Tous les jours (sauf le 23 août)

À14h30, 15h30 et 16h30 – Dès 6 ans

Gratuit, sans inscription

Rencontres avec les soigneurs – Tous les jours

Dès 6 ans

Gratuit, sans inscription

Cet été, profitez de nombreuses animations en plein air pour découvrir la biodiversité du Jardin des Plantes et vous reconnecter à la nature !

Du samedi 04 juillet 2026 au lundi 31 août 2026 :

gratuit sous condition

Certaines animations sont payantes.

Tout public. A partir de 2 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Jardin des plantes – Ménagérie 57, rue Cuvier 75005 Paris

https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/les-rendez-vous-nature



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