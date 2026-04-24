Les Rêveries animales et végétales de Maud, Musée d’ethnographie de l’université de Bordeaux, Bordeaux

Les Rêveries animales et végétales de Maud Samedi 23 mai, 18h00 Musée d’ethnographie de l’université de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Atelier gaufrage « Les Rêveries animales et végétales de Maud ».

Maud Langlois est une artiste-illustratrice hétéroclite. Au MEB, elle propose un voyage poétique au cœur d’un monde mi-réel mi-imaginaire à composer soi-même. Créez votre univers rempli d’espèces, entourez-vous d’un monde végétal et animal plein de beauté et emportez avec vous un bout de ce rêve de la vie en symbiose.

Musée d’ethnographie de l’université de Bordeaux 3 ter place de la Victoire – 33000 Bordeaux Bordeaux 33076 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 57 31 61 https://meb.u-bordeaux.fr/ https://www.instagram.com/meb_univbdx/;https://www.facebook.com/museedethnographieuniversitedebordeaux/?locale=fr_FR Institution centenaire située place de la Victoire, au cœur de la ville, le Musée d’ethnographie de l’université de Bordeaux (MEB) invite à l’excursion.

Second musée d’ethnographie ouvert en France après celui du Trocadéro, il est encore à ce jour le seul établissement universitaire de ce type, détenant des collections d’un intérêt historique et scientifique incontestable.

Ses collections sont constitutées de près de 6 000 objets, de tous les continents mais en particulier d’Asie, et de 12 000 photographies. Ses missions consistent à proposer une lecture originale des questions de société en invitant chercheurs, professionnels et publics autour d’expositions thématiques en prise sur l’actualité.

Toutes les activités, visites et ateliers, sont gratuites pour tous les publics. Campus Victoire, bâtiment E.

Entrée rue Elie Gintrac, portail du musée.

Tram B arrêt Victoire. Lignes de bus G, 5, 15, 20, 23. Parking public METPARK – Victoire

Atelier gaufrage « Les Rêveries animales et végétales de Maud ».

grande ourse©maud langlois, 2026