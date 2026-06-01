Les revues d’histoire de l’art, modernités et enjeux, Château de Fontainebleau – chapelle basse Saint-Saturnin, Fontainebleau

Les revues d’histoire de l’art, modernités et enjeux Vendredi 5 juin, 14h30 Château de Fontainebleau – chapelle basse Saint-Saturnin Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:30:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:30:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00

Cette table ronde, organisée par le Comité français d’histoire de l’art (CFHA) et l’Association professionnelle pour l’archéologie et l’histoire de l’art dans les universités (APAHAU), vise à faire connaitre le fonctionnement des revues et leur rôle essentiel dans la consruction et la diffusion de la recherche. Les représentants d’une vingtaine de revues, couvrant toutes les approches et des domaines variés de l’histoire de l’art et du patrimoine, seront présentes et pourront intervenir. À l’heure du numérique et de la communication, les revues scientifiques restent un des outils fondamentaux de l’histoire de l’art. Pour respecter le format de la table ronde cinq revues seront représentées autour de la table.

Carte blanche au CFHA et à l’APAHAU

Château de Fontainebleau – chapelle basse Saint-Saturnin Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art