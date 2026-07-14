Les Rigolomanies Alex Fredo Maison du Peuple Belfort

Informations pratiques

Belfort

Les Rigolomanies Alex Fredo

Maison du Peuple 1 Place de la Résistance Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-08-06 20:00:00

fin : 2027-08-06

Date(s) :

2027-08-06

La Ville de Belfort propose un rendez-vous estival incontournable pour tous les

amateurs d’humour. Chaque jeudi soir, le public est invité à découvrir des figures montantes du Jamel

Comedy Club aux révélations de la scène francophone

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Réservation en ligne obligatoire .

Maison du Peuple 1 Place de la Résistance Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Les Rigolomanies Alex Fredo

L’événement Les Rigolomanies Alex Fredo Belfort a été mis à jour le 2026-05-29 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)