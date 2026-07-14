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AGENDA · Belfort

Les Rigolomanies Alex Fredo Maison du Peuple Belfort

vendredi 6 août 2027 · Maison du Peuple · Belfort

Informations pratiques

Début
vendredi 6 août 2027
Fin
vendredi 6 août 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Maison du Peuple
Adresse
1 Place de la Résistance
Ville
90000 Belfort
Département
Territoire de Belfort
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Belfort

Les Rigolomanies Alex Fredo

Maison du Peuple 1 Place de la Résistance Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-08-06 20:00:00
fin : 2027-08-06

Date(s) :
2027-08-06

La Ville de Belfort propose un rendez-vous estival incontournable pour tous les
amateurs d’humour. Chaque jeudi soir, le public est invité à découvrir des figures montantes du Jamel
Comedy Club aux révélations de la scène francophone
Ce pensionnaire du Jamel Comedy Club et habitué des premières parties de Gad Elmaleh imposera son style solaire à travers un spectacle interactif mêlant vannes et guitare.
Réservation en ligne obligatoire   .

Maison du Peuple 1 Place de la Résistance Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Les Rigolomanies Alex Fredo

L’événement Les Rigolomanies Alex Fredo Belfort a été mis à jour le 2026-05-29 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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