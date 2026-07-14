Les Rigolomanies Alex Fredo Maison du Peuple Belfort
vendredi 6 août 2027 · Maison du Peuple · Belfort
Informations pratiques
Belfort
Les Rigolomanies Alex Fredo
Maison du Peuple 1 Place de la Résistance Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-08-06 20:00:00
fin : 2027-08-06
Date(s) :
2027-08-06
La Ville de Belfort propose un rendez-vous estival incontournable pour tous les
amateurs d’humour. Chaque jeudi soir, le public est invité à découvrir des figures montantes du Jamel
Comedy Club aux révélations de la scène francophone
Ce pensionnaire du Jamel Comedy Club et habitué des premières parties de Gad Elmaleh imposera son style solaire à travers un spectacle interactif mêlant vannes et guitare.
Réservation en ligne obligatoire .
Maison du Peuple 1 Place de la Résistance Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Les Rigolomanies Alex Fredo
L’événement Les Rigolomanies Alex Fredo Belfort a été mis à jour le 2026-05-29 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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