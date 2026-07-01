LES ROCHAMBELLES, La Ferme de Bel Ebat, Guyancourt

Informations pratiques

LES ROCHAMBELLES Mardi 9 mars 2027, 20h30 La Ferme de Bel Ebat Yvelines

30€ / 24€ / 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-09T20:30:00+01:00 – 2027-03-09T21:30:00+01:00

Fin : 2027-03-09T20:30:00+01:00 – 2027-03-09T21:30:00+01:00

Une épopée féminine au cœur de la Libération dans un spectacle passionnant.

Les Rochambelles, c’est l’incroyable histoire vraie, de trente femmes, qui, défiant les conventions, au sein d’une armée non féminisée, ont débarqué en Normandie et libéré la France ! En 1939, Jacqueline alors en voyage à New York, se retrouve plongée dans les tourments de l’exil. Elle va croiser la route de Florence Conrad, une riche et excentrique américaine, qui a comme idée folle de monter la première unité féminine d’ambulancières de front. Y voyant son ticket retour, Jacqueline va s’engager, sans le savoir, dans une épopée qui marquera l’histoire.

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/theatre.deguyancourt;https://www.instagram.com/ferme_de_bel_ebat/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4087 »}] Théâtre de Guyancourt Guichet de la billetterie ouvert, hors vacances scolaires, du mardi au vendredi de 14h à 18h et les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h ou 1h avant chaque représentation.

Une épopée féminine au cœur de la Libération dans un spectacle passionnant.

Crédit photo Nolan Caussin