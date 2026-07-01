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AGENDA · Mauléon

Les Ruades En bas du Mont Gaillard Mauléon

lundi 13 juillet 2026 · En bas du Mont Gaillard · Mauléon

Les Ruades En bas du Mont Gaillard Mauléon

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
En bas du Mont Gaillard
Adresse
8 Rue du Souvenir Français
Ville
79700 Mauléon
Département
Deux-Sèvres
Tarif
1 1 Tarif de base plein tarif

Mauléon

Les Ruades

En bas du Mont Gaillard 8 Rue du Souvenir Français Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Les Ruades de Mauléon vous accueillent pour sa 36 ème édition.
Au programme
19 h 21 h: Apéritif populaire
19 h 30 22 h 30: Espace repas (réservation sur Hello asso)
20 h 03 h Buvettes et snacks
20 h 30 23 h: Animations, Brother Kawa
23 h 15 Feu d’artifice animé
23h30 03h30 Bal populaire avec Oasis et Daroyz
Une participation de 1 euro sera demandée à l’entrée (sauf pour les 14 ans).   .

En bas du Mont Gaillard 8 Rue du Souvenir Français Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 00  ruades.mauleon@gmail.com

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English : Les Ruades

L’événement Les Ruades Mauléon a été mis à jour le 2026-06-28 par OT Bocage Bressuirais

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