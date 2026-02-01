Les salles d’art en déportation, Citadelle de Besançon, Besançon

Informations pratiques

Les salles d’art en déportation 19 et 20 septembre Citadelle de Besançon Doubs

18 personnes, Déconseillé aux moins de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Le Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon possède l’un des plus importants fonds d’art en déportation d’Europe, composé de 600 dessins, statuettes et peintures réalisés par les déportés dans les camps et prisons du Reich. Approchez ces œuvres qui témoignent de l’implacable machine de répression nazie, mais aussi des liens de solidarité et d’humanité qui se tissèrent entre les déportés.

Citadelle de Besançon 99 Rue des Fusillés de la Résistance, 25000 Besançon, France Besançon 25000 Grette Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33381878333 https://www.citadelle.com Chef d’œuvre de Vauban inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, la Citadelle de Besançon est considérée comme l’une des plus belles citadelles de France. Elle surplombe de plus de 100 mètres la vieille ville de la capitale comtoise et offre, depuis ses remparts, des panoramas à couper le souffle.

La Citadelle abrite aujourd’hui sur 11 hectares, 3 musées de France : le Musée comtois, le Muséum (Naturalium, Insectarium, Noctarium, Aquarium, Jardin zoologique et Petite ferme) et le Musée de la Résistance et de la Déportation.

Leur point commun : être ambassadeurs des valeurs et idéaux portés par l’UNESCO. Premier site culturel et touristique du Centre Est de la France, la Citadelle tient sa promesse : celle d’un patrimoine vivant fort en émotions.

Le Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon possède l’un des plus importants fonds d’art en déportation d’Europe, composé de 600 dessins, statuettes et peintures réalisés par les dans …

©Studio Bernardot