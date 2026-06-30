Les Samedis Animation Amiens Centre Ville Amiens
Les Samedis Animation Amiens Centre Ville Amiens samedi 18 juillet 2026.
Amiens
Les Samedis Animation Amiens Centre Ville
Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-29 2026-09-12 2026-09-19 2026-09-26 2026-10-10 2026-10-17 2026-10-24 2026-10-31
C’est le samedi, qu’on se le dise
Les animations du samedi après-midi lancées en 2024 par la Ville d’Amiens reviennent le 28 février. Et il y en a pour tous les goûts.
100 % GRATUIT
Des concerts, des déambulations, des jeux, du street art, liste Frédéric Delevoye, qui pilote ces rendez-vous à la Ville d’Amiens. On veut que chacun puisse s’y retrouver, ait envie de faire un tour en ville. Alors qu’elle entame sa troisième saison, comment le public s’approprie- t-il cette offre 100 % gratuite ? Entre les gens qui restent du début à la fin, ceux qui se posent quelques minutes avant d’aller faire les boutiques et ceux qui ralentissent le pas par curiosité, c’est difficile à dire, répond Frédéric Delevoye. Mais il y a du monde. Ces rendez-vous sont rentrés dans les moeurs, complète Hubert de Jenlis. Parce que c’est simple le samedi, à Amiens, il se passe toujours quelque chose. Et ça commence à se savoir ! .
Jean-Christophe Fouquet
SAMEDIS ANIMATIONS L’AGENDA
28 février, place Gambetta Concert, Les Gambes ed min pied
14 mars, déambulation Fanfare, Les Fines Polettes
21 mars, déambulation Spectacle, Les Ouvreuses
28 mars, place René-Goblet Concert, Trio Maf
4 avril, déambulation Fanfare, The Red Tones
11 avril, place Gambetta Jeu, plateau TV
18 avril, place Gambetta Concert, Josselin
25 avril, rue des Trois-Cailloux Portraits photo façon rétro
9 mai, place Gambetta Street art, Le Mec blasé
16 mai, place René-Goblet Danse tzigane, Cie Wao
6 juin, rue des Trois-Cailloux Cascades, La Garde des Lys
13 juin, place René-Goblet Spectacle-enquête, Renaissance
20 juin, place Gambetta Concert, Zorya
18 juillet, place René-Goblet Marionnettes, Cie Picaresk
25 juillet, place Gambetta Installation sonore
1er août, place René-Goblet Concert, Louise Awa
8 août, place Gambetta Concert, Morning Cookies
29 août, déambulation Fanfare techno à vélo
12 septembre, place René-Goblet Hip-hop, Cie L’Embardée
19 septembre, place René-Goblet Danse, Jumpin’Jazz
26 septembre, place Gambetta Spectacle, Sweet Cabaret
10 octobre, place Gambetta Spectacle-enquête, Polaroïd
17 octobre, déambulation Jongleurs et cracheurs de feu
24 octobre, déambulation Fanfare, Les Muses tanguent
31 octobre, place Gambetta Grand jeu Halloween des enfants
Déambulations Axe Gambetta > Tour Perret
C’est le samedi, qu’on se le dise
Les animations du samedi après-midi lancées en 2024 par la Ville d’Amiens reviennent le 28 février. Et il y en a pour tous les goûts.
100 % GRATUIT
Des concerts, des déambulations, des jeux, du street art, liste Frédéric Delevoye, qui pilote ces rendez-vous à la Ville d’Amiens. On veut que chacun puisse s’y retrouver, ait envie de faire un tour en ville. Alors qu’elle entame sa troisième saison, comment le public s’approprie- t-il cette offre 100 % gratuite ? Entre les gens qui restent du début à la fin, ceux qui se posent quelques minutes avant d’aller faire les boutiques et ceux qui ralentissent le pas par curiosité, c’est difficile à dire, répond Frédéric Delevoye. Mais il y a du monde. Ces rendez-vous sont rentrés dans les moeurs, complète Hubert de Jenlis. Parce que c’est simple le samedi, à Amiens, il se passe toujours quelque chose. Et ça commence à se savoir ! .
Jean-Christophe Fouquet
SAMEDIS ANIMATIONS L’AGENDA
28 février, place Gambetta Concert, Les Gambes ed min pied
14 mars, déambulation Fanfare, Les Fines Polettes
21 mars, déambulation Spectacle, Les Ouvreuses
28 mars, place René-Goblet Concert, Trio Maf
4 avril, déambulation Fanfare, The Red Tones
11 avril, place Gambetta Jeu, plateau TV
18 avril, place Gambetta Concert, Josselin
25 avril, rue des Trois-Cailloux Portraits photo façon rétro
9 mai, place Gambetta Street art, Le Mec blasé
16 mai, place René-Goblet Danse tzigane, Cie Wao
6 juin, rue des Trois-Cailloux Cascades, La Garde des Lys
13 juin, place René-Goblet Spectacle-enquête, Renaissance
20 juin, place Gambetta Concert, Zorya
18 juillet, place René-Goblet Marionnettes, Cie Picaresk
25 juillet, place Gambetta Installation sonore
1er août, place René-Goblet Concert, Louise Awa
8 août, place Gambetta Concert, Morning Cookies
29 août, déambulation Fanfare techno à vélo
12 septembre, place René-Goblet Hip-hop, Cie L’Embardée
19 septembre, place René-Goblet Danse, Jumpin’Jazz
26 septembre, place Gambetta Spectacle, Sweet Cabaret
10 octobre, place Gambetta Spectacle-enquête, Polaroïd
17 octobre, déambulation Jongleurs et cracheurs de feu
24 octobre, déambulation Fanfare, Les Muses tanguent
31 octobre, place Gambetta Grand jeu Halloween des enfants
Déambulations Axe Gambetta > Tour Perret .
Amiens 80000 Somme Hauts-de-France
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English :
It’s Saturday—spread the word!
The Saturday afternoon events launched in 2024 by the City of Amiens are back on February 28. And there’s something for everyone.
100% FREE
“Concerts, street performances, games, street art,” lists Frédéric Delevoye, who oversees these events for the City of Amiens. “We want everyone to feel welcome and to want to take a stroll through town.” %BB As the festival enters its third season, how is the public embracing this 100% free event? %AB “Between the people who stay from start to finish, those who stop by for a few minutes before going shopping, and those who slow their pace out of curiosity, it’s hard to say,” replies Frédéric Delevoye. But there are plenty of people. %BB %AB These events have become part of the local culture, adds Hubert de Jenlis. Because it’s simple: on Saturdays in Amiens, there’s always something going on. And word is getting around! %BB.
Jean-Christophe Fouquet
SATURDAY EVENTS: THE CALENDAR
February 28, Place Gambetta: Concert, Les Gambes ed min pied
March 14, street parade: Brass band, Les Fines Polettes
March 21, street parade: Show, Les Ouvreuses
March 28, Place René-Goblet: Concert, Trio Maf
April 4, street parade: Brass band, The Red Tones
April 11, Place Gambetta: Game show, TV set
April 18, Place Gambetta: Concert, Josselin
April 25, Rue des Trois-Cailloux: Retro-style photo portraits
May 9, Place Gambetta: Street art, Le Mec blasé
May 16, Place René-Goblet: Gypsy dance, Cie Wao
June 6, Rue des Trois-Cailloux: Stunts, La Garde des Lys
June 13, Place René-Goblet: Interactive show, Renaissance
June 20, Place Gambetta: Concert, Zorya
July 18, Place René-Goblet: Puppet show, Cie Picaresk
July 25, Place Gambetta: Sound installation
August 1, Place Ren%E9-Goblet: Concert, Louise Awa
August 8, Place Gambetta: Concert, Morning Cookies
August 29, Street performance: Techno brass band on bikes
September 12, Place Ren%E9-Goblet: Hip-hop, Cie L’Embard%E9e
September 19, Place Ren%E9-Goblet: Dance, Jumpin’Jazz
September 26, Place Gambetta: Show, Sweet Cabaret
October 10, Place Gambetta: Interactive Show, Polaro%EFd
October 17, Street Parade: Jugglers and Fire Eaters
October 24, street parade: Marching band, Les Muses tanguent
October 31, Place Gambetta: Big Halloween game for kids
Street parades: Gambetta > Tour Perret route
L’événement Les Samedis Animation Amiens Centre Ville Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS
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