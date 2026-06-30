Amiens

Les Samedis Animation Amiens Centre Ville

Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 15:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-29 2026-09-12 2026-09-19 2026-09-26 2026-10-10 2026-10-17 2026-10-24 2026-10-31

C’est le samedi, qu’on se le dise

Les animations du samedi après-midi lancées en 2024 par la Ville d’Amiens reviennent le 28 février. Et il y en a pour tous les goûts.

100 % GRATUIT

Des concerts, des déambulations, des jeux, du street art, liste Frédéric Delevoye, qui pilote ces rendez-vous à la Ville d’Amiens. On veut que chacun puisse s’y retrouver, ait envie de faire un tour en ville. Alors qu’elle entame sa troisième saison, comment le public s’approprie- t-il cette offre 100 % gratuite ? Entre les gens qui restent du début à la fin, ceux qui se posent quelques minutes avant d’aller faire les boutiques et ceux qui ralentissent le pas par curiosité, c’est difficile à dire, répond Frédéric Delevoye. Mais il y a du monde. Ces rendez-vous sont rentrés dans les moeurs, complète Hubert de Jenlis. Parce que c’est simple le samedi, à Amiens, il se passe toujours quelque chose. Et ça commence à se savoir ! .

Jean-Christophe Fouquet

SAMEDIS ANIMATIONS L’AGENDA

28 février, place Gambetta Concert, Les Gambes ed min pied

14 mars, déambulation Fanfare, Les Fines Polettes

21 mars, déambulation Spectacle, Les Ouvreuses

28 mars, place René-Goblet Concert, Trio Maf

4 avril, déambulation Fanfare, The Red Tones

11 avril, place Gambetta Jeu, plateau TV

18 avril, place Gambetta Concert, Josselin

25 avril, rue des Trois-Cailloux Portraits photo façon rétro

9 mai, place Gambetta Street art, Le Mec blasé

16 mai, place René-Goblet Danse tzigane, Cie Wao

6 juin, rue des Trois-Cailloux Cascades, La Garde des Lys

13 juin, place René-Goblet Spectacle-enquête, Renaissance

20 juin, place Gambetta Concert, Zorya

18 juillet, place René-Goblet Marionnettes, Cie Picaresk

25 juillet, place Gambetta Installation sonore

1er août, place René-Goblet Concert, Louise Awa

8 août, place Gambetta Concert, Morning Cookies

29 août, déambulation Fanfare techno à vélo

12 septembre, place René-Goblet Hip-hop, Cie L’Embardée

19 septembre, place René-Goblet Danse, Jumpin’Jazz

26 septembre, place Gambetta Spectacle, Sweet Cabaret

10 octobre, place Gambetta Spectacle-enquête, Polaroïd

17 octobre, déambulation Jongleurs et cracheurs de feu

24 octobre, déambulation Fanfare, Les Muses tanguent

31 octobre, place Gambetta Grand jeu Halloween des enfants

Déambulations Axe Gambetta > Tour Perret

C’est le samedi, qu’on se le dise

Les animations du samedi après-midi lancées en 2024 par la Ville d’Amiens reviennent le 28 février. Et il y en a pour tous les goûts.

100 % GRATUIT

Des concerts, des déambulations, des jeux, du street art, liste Frédéric Delevoye, qui pilote ces rendez-vous à la Ville d’Amiens. On veut que chacun puisse s’y retrouver, ait envie de faire un tour en ville. Alors qu’elle entame sa troisième saison, comment le public s’approprie- t-il cette offre 100 % gratuite ? Entre les gens qui restent du début à la fin, ceux qui se posent quelques minutes avant d’aller faire les boutiques et ceux qui ralentissent le pas par curiosité, c’est difficile à dire, répond Frédéric Delevoye. Mais il y a du monde. Ces rendez-vous sont rentrés dans les moeurs, complète Hubert de Jenlis. Parce que c’est simple le samedi, à Amiens, il se passe toujours quelque chose. Et ça commence à se savoir ! .

Jean-Christophe Fouquet

SAMEDIS ANIMATIONS L’AGENDA

28 février, place Gambetta Concert, Les Gambes ed min pied

14 mars, déambulation Fanfare, Les Fines Polettes

21 mars, déambulation Spectacle, Les Ouvreuses

28 mars, place René-Goblet Concert, Trio Maf

4 avril, déambulation Fanfare, The Red Tones

11 avril, place Gambetta Jeu, plateau TV

18 avril, place Gambetta Concert, Josselin

25 avril, rue des Trois-Cailloux Portraits photo façon rétro

9 mai, place Gambetta Street art, Le Mec blasé

16 mai, place René-Goblet Danse tzigane, Cie Wao

6 juin, rue des Trois-Cailloux Cascades, La Garde des Lys

13 juin, place René-Goblet Spectacle-enquête, Renaissance

20 juin, place Gambetta Concert, Zorya

18 juillet, place René-Goblet Marionnettes, Cie Picaresk

25 juillet, place Gambetta Installation sonore

1er août, place René-Goblet Concert, Louise Awa

8 août, place Gambetta Concert, Morning Cookies

29 août, déambulation Fanfare techno à vélo

12 septembre, place René-Goblet Hip-hop, Cie L’Embardée

19 septembre, place René-Goblet Danse, Jumpin’Jazz

26 septembre, place Gambetta Spectacle, Sweet Cabaret

10 octobre, place Gambetta Spectacle-enquête, Polaroïd

17 octobre, déambulation Jongleurs et cracheurs de feu

24 octobre, déambulation Fanfare, Les Muses tanguent

31 octobre, place Gambetta Grand jeu Halloween des enfants

Déambulations Axe Gambetta > Tour Perret .

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

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English :

It’s Saturday—spread the word!

The Saturday afternoon events launched in 2024 by the City of Amiens are back on February 28. And there’s something for everyone.

100% FREE

“Concerts, street performances, games, street art,” lists Frédéric Delevoye, who oversees these events for the City of Amiens. “We want everyone to feel welcome and to want to take a stroll through town.” %BB As the festival enters its third season, how is the public embracing this 100% free event? %AB “Between the people who stay from start to finish, those who stop by for a few minutes before going shopping, and those who slow their pace out of curiosity, it’s hard to say,” replies Frédéric Delevoye. But there are plenty of people. %BB %AB These events have become part of the local culture, adds Hubert de Jenlis. Because it’s simple: on Saturdays in Amiens, there’s always something going on. And word is getting around! %BB.

Jean-Christophe Fouquet

SATURDAY EVENTS: THE CALENDAR

February 28, Place Gambetta: Concert, Les Gambes ed min pied

March 14, street parade: Brass band, Les Fines Polettes

March 21, street parade: Show, Les Ouvreuses

March 28, Place René-Goblet: Concert, Trio Maf

April 4, street parade: Brass band, The Red Tones

April 11, Place Gambetta: Game show, TV set

April 18, Place Gambetta: Concert, Josselin

April 25, Rue des Trois-Cailloux: Retro-style photo portraits

May 9, Place Gambetta: Street art, Le Mec blasé

May 16, Place René-Goblet: Gypsy dance, Cie Wao

June 6, Rue des Trois-Cailloux: Stunts, La Garde des Lys

June 13, Place René-Goblet: Interactive show, Renaissance

June 20, Place Gambetta: Concert, Zorya

July 18, Place René-Goblet: Puppet show, Cie Picaresk

July 25, Place Gambetta: Sound installation

August 1, Place Ren%E9-Goblet: Concert, Louise Awa

August 8, Place Gambetta: Concert, Morning Cookies

August 29, Street performance: Techno brass band on bikes

September 12, Place Ren%E9-Goblet: Hip-hop, Cie L’Embard%E9e

September 19, Place Ren%E9-Goblet: Dance, Jumpin’Jazz

September 26, Place Gambetta: Show, Sweet Cabaret

October 10, Place Gambetta: Interactive Show, Polaro%EFd

October 17, Street Parade: Jugglers and Fire Eaters

October 24, street parade: Marching band, Les Muses tanguent

October 31, Place Gambetta: Big Halloween game for kids

Street parades: Gambetta > Tour Perret route

L’événement Les Samedis Animation Amiens Centre Ville Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS